Ehrenamtler gesucht : Tafel-Helfer sind an der Grenze der Belastung

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Gestern war wie jeden Donnerstag Ausgabetag bei der Tafel an der Kieler Straße 45. In der früheren Werkstatt von Leder Schöne stapeln sich Obst, Gemüse, Brote und andere Lebensmittel in Regalen und Kisten bis an die Decke. An fehlenden Lebensmittelspenden liegt es nicht, dass es seit zwei Jahren einen Aufnahmestopp gibt.

3500 Menschen, die von Hartz IV leben, bekommen hier Lebensmittel, weil die Grundsicherung nicht reicht. Doch mehr geht nicht, denn die 58 ehrenamtlichen Helfer der Tafel sind an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit angekommen. „Es tut weh, Leute wegschicken zu müssen. Aber es bringt ja nichts, wenn die Helfer unter der Last zusammenbrechen“, sagt Tafel-Chefin Christina Arpe und wünscht sich, dass sich noch mehr Ehrenamtliche als Fahrer, Beifahrer, beim Sortieren oder in der Ausgabe engagieren. Unterstützung von der Stadt gebe es nämlich keine – weder finanziell noch sachlich.

Frauke Enghusen ist eine der Helferinnen und bestätigt die hohe Belastung: „Wir haben Tage, an denen wir erst um 20.30 Uhr rausgehen. Mit der Ausgabe der Lebensmittel ist es ja nicht getan.“ Es müsse aufgeräumt werde, neue Ware einsortiert werden. Am Freitag und Montag sind jeweils um die Mittagszeit weitere Ausgabetage. „Am Freitag kommen viele Rentner und Behinderte mit geringem Einkommen“, sagt Frauke Enghusen.

Dass sich die soziale Situation in der Stadt verbessert hat – Stichwort: sinkende Arbeitslosenzahlen – sei bei der Tafel nicht zu spüren. „Wir merken vielmehr eine steigende Altersarmut“, sagt Christina Arpe.

Gerüchte, dass die Tafel umziehen wolle, bezeichnete die Tafel-Chefin als falsch. „Die Kieler Straße ist schon ein guter Platz, hier sind wir gut zu erreichen“, sagt Christina Arpe. Mit Sponsorenhilfe wurde erst Ende 2015 ein Lastenlift eingebaut, um Trockenware und Konserven aus dem Keller nach oben verfrachten zu können. Arpe: „Diese Investition wollen wir nicht aufgeben.“ Allerdings wünsche man sich mehr Lagerraum.

„Lebensmittel bekommen wir in Neumünster ausreichend. Wir können sogar Nachbartafeln etwas abgeben“, sagt Christina Arpe. Vorbehalte wegen der Hygiene gebe es nicht. Arpe: „Wir holen grundsätzlich alles mit Kühlfahrzeugen ab und werden regelmäßig durch die Lebensmittelkontrolleure der Stadt überprüft – bisher ohne Beanstandung.“

von Rolf Ziehm

erstellt am 06.Jan.2017 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen