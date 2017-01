Elie Levy : Subtile Zeichen der Körpersprache

1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Neumünster | Was sagen wir eigentlich, wenn wir nichts sagen? Die subtilen Zeichen der Körpersprache entlarvte am Mittwochabend Elie Levy vor gut 200 Besuchern im Theater der Stadthalle in der Reihe „Kultur mit Biss“. Wie sehr unsere Mimik, Haltung, Gestik, Stimme, Gang aber auch Kleidung, Schmuck und Parfüm unser Befinden und unsere Absichten verraten können, entschlüsselte der Pantomime, Schauspieler, Tänzer und Referent Elie Levy sehr amüsant und kenntnisreich.

Bühnensicher schlüpfte der in Israel geborene Künstler zwei Stunden in verschiedene Rollen und zerrte universelle Urinstinkte des Menschen als auch unterschiedliche kulturelle Codes ans Tageslicht. So zeigte er, wie man mit Signalen der nonverbalen Kommunikation Trickser erkennen, aber auch selbst kalkuliert manipulieren kann.

Beim Lesen des Körpers sollte man sich aber nicht auf lediglich einen Hinweis verlassen. „Wenn jemand auf einem Stuhl sitzt und seine Hände unter die Oberschenkel geschoben hat, ist er vielleicht unsicher, will sich vielleicht aber auch nur wärmen“, gab er zu bedenken. Daher riet Levy, drei Quellen zu nehmen, um sich eine Beurteilung zu erlauben. Lügner zum Beispiel verraten sich an den Folgen der physischen Reaktionen, die ein Anstieg der Körpertemperatur mit sich bringt. Sie befeuchten ihre trockenen Lippen, atmen schneller und bewegen vermehrt ihre Finger, weichen Blicken aus oder wiederholen Wörter.

Normalerweise gestikulieren die Hände im Bereich zwischen Gürtel und Nase. „Sinken sie tiefer oder steigen höher, ist das verdächtig“, weiß Levy. Alarmiert sollte man auch sein, wenn gegen kulturelle Konventionen verstoßen wird. In Deutschland sei es etwa gängig, dass Männer nicht mehr als drei Schmuckstücke tragen (Ehering, Uhr, Brille), Frauen dürften maximal fünf Stücke tragen, ohne Verdacht zu erregen. Mehr Staffage sollte den Gesprächspartner vorsichtig werden lassen. Auch Fußballspieler, Politiker und Models wurden unter den kundigen Blicken Levys seziert.

Nach dem Vortrag beantwortete Elie Levy Zuschauerfragen und plauderte aus seinem Leben. Er erklärte: „Ich schaue Leuten immer zuerst ins Gesicht. Zeigen sich dort Disharmonien, stimmt etwas nicht.“



