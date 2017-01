Stadtteilbeirat Tungendorf : Straßenbaubeiträge: Für viele wird es billiger

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Wenn es um Anliegerbeiträge für den Straßenbau geht, sind die Bürger hellhörig. Das zeigte sich auch am Mittwoch bei der Sitzung des Stadtteilbeirats in Tungendorf. Etwa 80 Bürger waren ins Volkshaus gekommen, um sich von Stadtplaner Bernd Heilmann über die geplante Neufassung der Straßenbeitragssatzung zu informieren.

Sollten die Straßen – wie vorgeschlagen – in neue Kategorien eingeteilt werden, dürfte es auch für viele Tungendorfer billiger werden, wenn sie zu Anliegerbeiträgen herangezogen werden sollten. Stadtteilvorsteher Jürgen Böckenhauer mahnte gleich zu Beginn der Sitzung, dass er nicht in eine Diskussion über den Sinn der Beitragspflicht einsteigen wolle. „Beiträge zu erheben, ist Gesetz. Dazu sind wir auch angesichts der Kassenlage verpflichtet“, betonte auch Heilmann.

Seine wichtigste Botschaft: „Die neue Satzung macht aus vielen alten Anliegerstraße Haupterschließungsstraßen.“ Und in solchen Straßen wird bei einer Fahrbahnerneuerung künftig der Anwohner mit 55 Prozent der beitragsfähigen Kosten herangezogen. In reinen Anliegerstraßen sind es 85 Prozent, in Hauptverkehrsstraßen sind es 35 Prozent.

Beispiele für Haupterschließungsstraße sind Hagedornbusch, Hürsland, Jungmannstraße, Oberjörn, Preetzer Landstraße (bis Moorweg), Rotdornallee, Rüschdal, Schulstraße, Unterjörn und Wookerkamp. Als Hauptverkehrsstraße sollen, so der Vorschlag, Am Kamp, Kieler Straße, Norderdorfkamp, Preetzer Landstraße (ab Moorweg) , Süderdorfkamp, Tasdorfer Weg,

Tungendorfer Straße und Wilhelminenstraße eingestuft werden.

Das Straßennetz sei dynamisch, Kategorien könnten sich ändern, sagte Heilmann und nannte als Beispiel die Fritz-Klatt-Straße in Faldera. Sie ist zurzeit Anliegerstraße, wird durch das Neubaugebiet aber zur Haupterschließungsstraße.

Eine Buslinie könne durchaus auch durch eine Anliegerstraße führen, erfuhren die Zuhörer von Bernd Heilmann. „Der Busverkehr hat durchaus zum Zustand der Straßen beigetragen“, sagte Jürgen Böckenhauer. Er wünsche sich, dass Sanierungen in solchen Straßen nach den neuen Kategorien erfolgen.

Grünen-Ratsherr Ralf Ketelhut regte einen Ideenwettbewerb an. „Die Stadt muss Beiträge erheben, aber wie, ist offen“, sagte er und plädierte für wiederkehrende Beiträge statt des bisher üblichen Einmalbetrags. Ketelhut: „Es ist ein Armutszeugnis für die Stadt, Bürgern Rechnungen über 10 000 Euro zu stellen.“





von Rolf Ziehm

erstellt am 20.Jan.2017 | 08:15 Uhr

