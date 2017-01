Stille Andachten in der Kapelle

Die Kapelle auf dem Südfriedhof ist an jedem ersten Sonntag im Monat für eine stille Andacht von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Das teilte die Hospiz-Initiative mit. Der nächste Termin ist am 8. Januar. Die weiteren Gelegenheiten sind am 5. Februar, 5. März, 2. April, Karfreitag (14. April), 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August und 3. September.



Die Schätze Ostpreußens



Die Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen startet mit einem kurzweiligen Filmnachmittag ins neue Veranstaltungsjahr. Dr. Manfred Rüthlein lädt am Mittwoch, 11. Januar, zu einer Bilderreise zu den „Schatzkästchen“ Ostpreußens ein. In dem Film werden Aufnahmen aus den Jahren 1925 bis 1945 gezeigt.

Skat und Knobeln beim Ruthenberger SV



Zum Auftakt ins neue Jahr lädt der Ruthenberger SV am morgigen Sonnabend, 7. Januar, gemeinsam mit den befreundeten Kleingärtnern zum Skat- und Knobelturnier in die neue Gemeinschaftshalle am Ruthenbergskamp ein. Der Spielenachmittag für Alt und Jung beginnt um 15 Uhr, es gibt wertvolle Fleischpreise zu gewinnen. Mitspieler zahlen 7 Euro Eintritt.

von Jens Bluhm

erstellt am 05.Jan.2017 | 11:55 Uhr