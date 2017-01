Grossenaspe : Statt Diebesgut fand die Polizei Drogen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Grossenaspe | Die Polizei war gerufen worden, weil ein Zeuge einen Dieb in Brokenlande vermutete. Aktiv wurden die Beamten dann allerdings, weil der Mann Marihuana und vermutlich Speed bei sich hatte.

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr hatte sich der Zeuge bei der Polizei gemeldet. Auf einem Gelände an der Autobahn 7 an der Brokstedter Straße in Großenaspe vermutete er einen Dieb. Die Polizei konnte dann wenig später einen Mann auf dem Gelände antreffen, der im Dunkeln mit Hilfe einer Stirnlampe an Baumaterialien herumhantierte. Der Mann gab an, dass er als Mitarbeiter einer Baufirma dazu berechtigt sei. Das stimmte zwar, aber bei der Prüfung dieser Angabe fanden die Polizeibeamten Drogen: Einige Tütchen mit Marihuana und vermutlich Speed sowie einige typische Utensilien zum Konsum und zur Verpackung von Betäubungsmitteln hatte der 34-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern dabei. Der Mann erklärte, dass es sich dabei um Eigenbedarf handeln würde. Wie sich außerdem herausstellte, war er bereits wegen Drogendelikten aufgefallen, zweimal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, und außerdem sollte seine Fahrerlaubnis entzogen werden. Zudem waren die Kennzeichen an seinem nicht betriebsbereiten Pkw nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben. Seine Monteurswohnung in der Nähe sowie seine Wohnung in Mecklenburg-Vorpommern wurden durchsucht. Dort wurden ebenfalls Drogen gefunden, vermutlich handelt es sich um Speed. In der Vernehmung räumte der Beschuldigte den Erwerb und Besitz der Betäubungsmittel ein.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 34-Jährige mangels Haftgrund wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Führerschein wurde nicht gefunden, dafür wurden etwa 50 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt. Die Menge der Betäubungsmittel überschreiten vermutlich die sogenannte nicht geringe Menge. Hier ist vom Gesetz eine Mindeststrafe von nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Der Mann wird sich in einem Strafverfahren für seine Taten verantworten müssen.







von Susanne Otto

erstellt am 14.Jan.2017 | 09:00 Uhr

