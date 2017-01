Einfeld : Startschuss für die Eisbahn

1 von 1 Foto: Szislo 1 von 1

Neumünster | Obwohl die Temperaturen in den vergangenen Tagen nicht ganz so eisig waren wie erhofft, konnte die Eisbahn in Einfeld am Roschdohler Weg am Sonnabendmittag endlich eröffnet werden. Vor rund 40 Besuchern gab Stadtteilvorsteher Sven Radestock gemeinsam mit Unterstützer Detlef Erdloff und dem stellvertretenden Stadtpräsidenten Bernd Delfs den Startschuss zum Schlittschuhfahren.

Bereits seit Anfang Januar steht das rund 600 Quadratmeter große und 15 Zentimeter tiefe Becken auf der Wiese neben dem TSE-Sportheim (der Courier berichtete).

Das Wasser war zum größten Teil gefroren, und einige Läufer trauten sich auf Kufen zur nassen Schlitterpartie. Andere wagten die ersten Schritte auf dem Eis lieber in Schuhen, hier und da knackte die noch dünne Oberfläche.

Sven Radestock hatte sicherheitshalber neben den Schlittschuhen auch Gummistiefel dabei. „Wir eröffnen die Eisbahn trotz des etwas zu warmen Wetters. Wir wollen ja einen offiziellen Startschuss geben“, sagte der Stadtteilvorsteher.

Inoffiziell waren einige Schlittschuhläufer schon seit Dienstag auf dem Eis unterwegs. „Es war kalt genug, und wir wollten nicht, dass die Leute zwingend auf den offiziellen Termin warten müssen. Denn fertig war die Bahn ja schon“, sagte Radestock. Er und Detlef Erdloff waren zunächst erstaunt, wie groß die Bahn tatsächlich geworden ist. „Es ist schon etwas anderes, die Fläche aufzuzeichnen, als sie tatsächlich als fertige Bahn zu sehen“, sagte Detelf Erdloff und ergänzte: „Wir sind begeistert.“

Wer selber auf der Eisbahn ein paar Runden drehen möchte, kann vorher im Internet nachsehen, ob diese überhaupt befahrbar ist. „Auf der Seite www.nms-einfeld.de steht, ob die Bahn offen oder geschlossen ist. Das wird jeden Tag neu bestimmt und ist natürlich toll, wenn man eine längere Anfahrt hat“, sagte Radestock.