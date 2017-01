Kiek In : Sperrung ärgert die Besucher

1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Nicht nur Heidemarie Bomhardt, Ursula Jäger und Ute Grünberg vom Mal-Kursus an der Volkshochschule haben sich beschwert: Die Parkplatzsituation des Kiek In sorgt in letzter Zeit immer wieder für Ärger. Grund: Die Wohnungsbau GmbH (Wobau) hatte den Verbindungsweg vom öffentlichen Kiek-In-Parkplatz an der Wittorfer Straße zum Gebäude an der Gartenstraße wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Besucher mussten dadurch einen Umweg von über 200 Metern in Kauf nehmen. Vor allem für Ältere und Gehbehinderte war das ein großes Problem. Nun droht aber sogar der komplette Wegfall des Weges auf dem ehemaligen Feuerwehr-Gelände.

Rechtlich sei nichts zu kritisieren, sagt Kiek-In-Vorstand Guido Lisges. Denn: Der Parkplatz an der Wittorfer Straße sowie das Gebäude Gartenstraße 29 gehören zwar zum Kiek In, der rund 20 Meter breite Geländestreifen dazwischen sowie die Gebäude Gartenstraße 27 und 31 sind mittlerweile aber im Besitz der Wobau. Und die will nach Courier-Informationen ab Februar das angekündigte „Concierge-Konzept“ mit einem Sicherheitsmann für das Feuerwehr-Karree umsetzen. Das würde bedeuten, dass das Grundstück nur noch kontrolliert über den Haupteingang des Sitzes der Wobau zu erreichen wäre (der Courier berichtete) und der Verbindungsweg aufgegeben werden muss.

Guido Lisges ärgert, dass er sich ohne Erfolg bereits seit 2013 um eine Lösung des Problems gekümmert habe: „Mich hat damals schon gestört, dass es keine direkte Verbindung vom Parkplatz zu unserem Haus gibt.“ Doch E-Mails an das Bauamt und die Stadtverwaltung blieben offenbar unbeantwortet. Sein schon damals geäußerter Vorschlag bekommt nun wieder neue Bedeutung, denn die Wobau möchte offenbar auch den Parkplatz und das Gebäude Gartenstraße 29 kaufen. Das würde Guido Lisges auch abtreten, im Gegenzug aber gerne das Gelände des Schulpsychologischen Dienstes hinter dem Kiek In übernehmen und dort einen Neubau mit Tiefgarage errichten.

Zur Erinnerung: Hier streiten sich zwei städtische Tochterunternehmen. Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras erklärte auf Nachfrage, dass sich kurzfristig nichts ändern werde, mittelfristig aber nach einer neuen Unterkunft für den Schulpsychologischen Dienst gesucht werde. „Wir haben ein Wertgutachten in Auftrag gegeben und warten nun das Ergebnis ab“, sagte Tauras.

Zumindest für die nächsten Wochen gibt es wohl zunächst einmal etwas Ruhe. Die Baumfällarbeiten seien abgeschlossen, der Weg könne uneingeschränkt benutzt werden, teilte Thore Harksen aus der technischen Abteilung der Wobau mit. Auch Guido Lisges erklärte, er sei in guten Gesprächen mit der Wobau, um eine Lösung zu finden.

erstellt am 01.Jan.2017 | 08:00 Uhr

