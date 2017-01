Spielzeugmesse : Spannung, Spiel und gute Geschäfte

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Das Wetter hat dem neunten Modellbau- und Spielzeugmarkt in der Holstenhalle 4 gestern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nur 1000 Besucher schauten sich das vielfältige Angebot von rund 60 Händlern, Profis und privaten Anbietern aus dem gesamten Bundesgebiet an. Im vergangenen Jahr waren es noch 1500, vor zwei Jahren 2000 Interessenten. „Das Glatteis macht uns zu schaffen. Ein Händler hat auch abgesagt. Viele, gerade von weiter weg, überlegen sich, ob sie den Weg nach Neumünster auf sich nehmen und entscheiden sich dann dagegen“, erklärte Chris Breidenbach on der ausrichtenden „Ochtruper Veranstaltungs GmbH“.

Dabei gab es viel zu bestaunen. Das Hauptaugenmerk war wieder auf den Eisenbahn- und Automodellbau gerichtet. Moderne computergesteuerte Züge standen neben alten Blecheisenbahnen, und aktuelle Lastkraftwagenmodelle wetteiferten mit maßstabsgetreuen Oldtimern um Aufmerksamkeit. Daneben lockte Spielzeug in allen Arten.

Auffällig: Viele Väter waren mit ihren Söhnen auf Tour. So auch Dirk Ruschkowski mit Peer-Kalle (8) aus Ruthenberg, die sich beide als Fans und Stammkunden outeten. „Wir sind seit Jahren beim Modell- und Spielzeugmarkt. Der Tag gehört uns beiden“, erklärte Dirk Ruschkowski, während Peer-Kalle am Stand von Alina Hinrichs aus Oldenburg in Niedersachsen Playmobil-Figuren aus dem alten Ägypten von seinem Taschengeld kaufte. „Ich habe zu Weihnachten eine Pyramide bekommen, da passen die prima dazu“, so der stolze Steppke. Zuhause spielen Vater und Sohn gerne auch mit Autos und der Modelleisenbahn, die sich noch im Aufbau befindet. „Wir sammeln nach und nach immer etwas dazu und hoffen, bald eine richtig große Anlage in Betrieb nehmen zu können“, sagte Dirk Ruschkowski.

Obwohl weniger Besucher vor Ort waren, zeigten sich die meisten Händler zufrieden. Überall wurde gefachsimpelt und gefeilscht, getestet, geprüft und gestaunt. „Ich bin zum ersten Mal bei diesem Markt. Sonst habe ich immer bei den Flohmärkten in den Holstenhallen ausgestellt. Aber ich muss sagen, ich bin mit dieser Veranstaltung zufrieden“, meinte Jörg Kock (63) aus Wittorf. Auf seinem Tisch verkaufte er jede Menge Modellautos, dazu Loks und Waggons im Miniaturformat. „Ich hatte 35 Jahre eine Modellbahn-Anlage, aber jetzt musste ich mich davon trennen. Das Geschäft läuft ganz gut“, erklärte er und bekam zustimmendes Nicken von den umstehenden Verkäufern.

Die große Messe Modellbau Schleswig-Holstein findet am 4. und 5. März in den Holstenhallen 1 - 4 statt.

von Christian Lipovsek

erstellt am 09.Jan.2017 | 10:00 Uhr

