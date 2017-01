Neue Kurse : Spannendes VHS-Frühlingsprogramm

1 von 1 Foto: Vaquette 1 von 1

Neumünster | Eintauchen in die chinesische Kultur, die Geschichte des Bieres kennenlernen, die sozialen Medien erforschen oder ein Überlebenstraining absolvieren: Ein spannendes Kursangebot präsentiert die Volkshochschule in ihrem Frühjahrsprogramm. Unter den 456 Kursen gibt es diverse Neuheiten, die VHS-Leiter Dr. Björn Otte gestern mit seiner Stellvertreterin Marianne Harms, VHS-Sprecher Torsten Kehl und Stadtrat Carsten Hillgruber vorstellte.

Dem allgegenwärtigen Thema Flüchtlinge begegnet die VHS mit dem Vortrag „Mein Weg als kopftuchtragende Muslima in Deutschland“: Die Kieler Masterstudentin Shazia Noor Chaudhry spricht über das umstrittene Thema aus persönlicher Sicht – ausdrücklich nur für Frauen (12.2.). Passend dazu gibt es Vorträge über Syrien, Menschenrechte, Globalisierung, aber auch einen Kursus mit einem Sinologen über das Riesenreich China (18.2.) mit Informationen über Quigong, Kalligraphie, Massage – inklusive einer Tasse chinesischen Tees – sowie Sprachkurse jeder Couleur. Etwas Besonderes: eine Fotoexkursion in die Justizvollzugsanstalt mit dem Schwerpunkt Architektur. „Eventuell werden diese Fotos auf dem Kunstflecken präsentiert“, so Kehl. Aus der Foto-Exkursion 2016 zu Industriebrachen wurde sogar ein Buch. Sehr beliebt: der Praxistag für Hundehalter (11.3.) mit „Hundeflüsterer“ und Schüler von Martin Rütter, Marc Lindhorst.

Als weitere Neuheiten nennt das VHS-Team die Ausbildung zum Stadtnaturführer, Yoga für Senioren, „Von der Sauklaue bis zur lesbaren Handschrift“ oder „Lady-Styling“ (nur für Frauen), das anmutige Bewegung und Haltung vermittelt. Im Bereich Gesundheit ist Achtsamkeit das große Thema mit Tanzfitness, Stand-up-Paddeln, Yoga auch für Senioren oder „Aktiv über 70“. Erneut gibt es den Aktionsmonat Naturerlebnis mit diversen Führungen in der Stadt und im Umland.

Einen Schwerpunkt legt die VHS auf das Thema Ehrenamt: Quer durch das 74 Seiten starke Programmheft sind Portraits von Neumünsteranern eingestreut, und es gibt Vorträge über die Stärkung der eigenen Kräfte oder Möglichkeiten zum Engagement.

Speziell für zwei Zielgruppen gibt es Extras – ein Heft mit allen Senioren-Angeboten im Taschenformat und mit größerer Schrift und die „junge VHS“ für Kinder und Jugendliche mit Hip-Hop- oder Song-Workshops, Musicaltanz oder Lachyoga. „Wer die Bildungskarte besitzt, kann an allen jungen Kursen kostenlos teilnehmen“, betont Marianne Harms. Das VHS-Programm liegt dem Sonnabend-Courier bei und an vielen Stellen in der Stadt aus. Infos: Tel. 70 76 90 oder www.vhs-neumuenster.de.

