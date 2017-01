Neujahrsempfang : Sommermarkt soll wieder ins Zentrum

1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Einen kleinen Seitenhieb auf die zahlreich erschienene Politik-Prominenz konnte sich Ludolf Fock gestern nicht verkneifen: „Früher waren es die Jahrmärkte mit ihren Gauklern, die für Aufsehen sorgten, heute laufen Sie uns da ja gerne mal den Rang ab“, erklärte der Schausteller-Präsident augenzwinkernd mit Blick in den Saal. Unter den 120 Gästen beim 18. Neujahrsempfang der Schausteller im Landgasthof Wilhelmsruh mischten sich im Wahljahr ungewöhnlich viele hochkarätige Mandatsträger, allen voran Ministerpräsident Torsten Albig.

Der Regierungschef erinnerte in seinem Grußwort an den Terror-Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. „Das war ein Versuch, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben, wo wir öffentlich und unter freiem Himmel eine frohe Zeit verbringen mit Freunden und mit der Familie. Was mich in den Tagen danach am meisten beeindruckt hat, sind jedoch die vielen Menschen, die den Mördern zeigen: Wir sind nicht bange oder nur ein bisschen.“ Auch in schwierigen Zeiten brächten Jahrmärkte und Weihnachtsmärkte Glück und Freude, so Albig.

Das Motto der Schausteller in diesem Jahr lautet „Volksfest-Kultur“. „Der Jahrmarkt ist der Kinderwagen der Kultur. Alle Neuerungen, wie etwa elektrische Beleuchtung oder die Dampfmaschine gab es zuerst auf dem Jahrmarkt“, so Fock. Wichtig sei es, die Aufenthaltsqualität für die Besucher der Märkte weiter zu erhöhen. Auch die Preise müssten „volkstümlich“ bleiben.

Das vergangene Jahr sei durchaus zufriedenstellend gelaufen, erklärte Ludolf Fock. Der Trend sei weiterhin positiv. „Die Leute merken, dass sie beim Besuch auf dem Jahrmarkt wieder persönlicher angesprochen werden.“

Für Neumünster kündigte der Schausteller-Präsident mit dem Frühlings-, dem Sommer- und dem Herbstmarkt wieder die drei traditionellen Veranstaltungen für dieses Jahr an. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr soll auch 2017 der Sommermarkt wieder auf dem Großflecken aufgebaut werden. Neuer Partner könnte nach Courier-Informationen der Stadtfeuerwehrverband werden, der im vergangenen Jahr sich bereits mit einer großen Hüpfburg man dem Fest beteiligt hatte. Vom Jugendverband als Partner ist nach Querelen offenbar nicht mehr die Rede. Ob der Sommermarkt aber tatsächlich wieder vom Jugendspielplatz in die Innenstadt verlegt wird, hängt von den Bauarbeiten der Stadtwerke ab. Die wollen im Sommer die Fernwärmeleitungen unter dem Großflecken verlegen.

von Christian Lipovsek

erstellt am 07.Jan.2017 | 16:00 Uhr