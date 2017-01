Ex-Jugendheim : Slevogtstraße: Stadt will Wohnbebauung

1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Die Verwaltung beabsichtigt nach wie vor, das Gebäude des früheren Jugendfreizeitheims Ruthenberg an der Slevogtstraße 31 abzureißen. Als künftige Nutzung schlägt die Stadtplanung jetzt Ein- oder Mehrfamilienhäuser vor. Anwohner und Stadtteilbeirat wünschen sich dagegen altengerechtes Wohnen. Die Entscheidung fällt im Planungs- und Umweltausschuss, der am Donnerstag, 2. Februar, um 17.30 Uhr im Rathaus (Raum 2.5/2.6) tagt.

Mehr zum Thema Openhaart : Awo und Ministerium unterstützen Hilfsverein

Die Stadtplaner schlagen zwei Varianten vor: Das 2656 Quadratmeter große Grundstück könnte, so die erste Variante, mit drei Einfamilienhäusern nördlich des Knicks bebaut werden. Variante 2 sind zwei zweigeschossige Stadtvillen. „Die Politik kann entscheiden: Ja oder Nein. Wenn eine Variante Gefallen findet, können wir weiter planen und die nächsten Schritte einleiten“, sagt Stadtplaner Bernd Heilmann.

Der Flächennutzungsplan hat für das Areal eine sogenannte Gemeinbedarfsfläche festgelegt, wie sie das Jugendfreizeitheim darstellte. Aber dafür sieht die Verwaltung keinen Bedarf mehr. Und das sei auch keine Hürde für eine Bebauung, betont Heilmann. Allerdings sei für die Umsetzung der jeweiligen Varianten eine Änderung des Bebauungsplans nötig. Und die Lärmbelastung vom angrenzenden Bolzplatz sei zu prüfen. Gegebenenfalls sei ein Lärmschutzwall erforderlich, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss.

Der Stadtteilbeirat Brachenfeld-Ruthenberg hat zur künftigen Nutzung des Grundstücks allerdings andere Vorstellungen und Wünsche geäußert. „Wir haben das mit den Bürgern auf der Beiratssitzung im September diskutiert. Beirat und Anwohner möchten hier altengerechtes Wohnen, keine normalen Einfamilien- oder Reihenhäuser“, sagt Stadtteilvorsteher Uwe Holtz. Diese passten dort nicht hin. „Die Baracke selbst kann nur noch abgerissen werden. Wenn die Heizung ausfällt, ist dort schon morgen Schluss“, so Holtz. Die Stadt werde sicherlich kein Geld mehr in das Gebäude reinstecken wollen.

„Die Baracke ist abrissreif“, betont auch Heidemarie Schwäke von der Liegenschaftsabteilung der Stadt. Die Stadt hat das Gebäude kostenfrei dem Verein Openhaart überlassen, der mit seinen Angeboten Jugendliche aus dem Stadtteil und aus der Erstaufnahme am Haart in Kontakt bringen will. Die Arbeiterwohlfahrt hat Openhaart als korporatives Mitglied aufgenommen, das Sozialministerium stellte im November Fördermittel bereit, mit denen drei Jahre lang eine Halbtagsstelle finanziert werden kann. Auch die Stadt schuf im Haushalt einen Fördertitel über 6000 Euro (der Courier berichtete).

„Wir nutzen das Gebäude auch jetzt im Winter“, sagt der Vereinsvorsitzende Roman Wagner. Er wusste bislang noch nichts vom Vorschlag der Verwaltung für eine Wohnbebauung. Sollte es so kommen, hat Openhaart ein Problem. Die Nutzungsvereinbarung mit der Stadt über die Baracke an der Slevogtsraße 31 kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Wagner: „Es ist uns keine Alternative avisiert worden. Nichts, was bezahlbar oder geeignet wäre. Wir möchten im Quartier bleiben und hier für das Quartier etwas tun.“ Manja Yalcin von der Koordinierungsstelle für Geflüchtete möchte das so nicht stehen lassen. „Die Baracke war dem Verein Openhaart von vornherein als Übergangslösung angeboten worden mit dem Hinweis: Sucht eine Lösung“, sagt sie. Das sei mit dem Verein auch ganz offen kommuniziert worden.

von Rolf Ziehm

erstellt am 18.Jan.2017 | 07:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen