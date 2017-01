Skat-Brüder putzten alle vom Eis

Die „Skat-Brüder“ sind die großen Gewinner des 15. Eisstockturniers auf dem Großflecken. Das gab der PSV Neumünster als Veranstalter des traditionellen Turniers auf dem Weihnachtsmarkt jetzt auch offiziell bekannt. Die Skat-Brüder hatten sich bereits kurz vor Weihnachten in der Finalrunde auf der mobilen Eisbahn des Großfleckens gegen die Mannschaft „die 3 lustigen 4“ durchgesetzt und sich damit den Wanderpokal aus den Händen von Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und dem Vorsitzenden des PSV, Bernd Lohse, gesichert. Titelverteidiger „Old Masters“ war in der Finalrunde knapp den „Skat-Brüdern“ unterlegen. In 15 Jahren ist es bislang noch keiner Mannschaft gelungen, ihren Titel zu verteidigen.





von Jens Bluhm

erstellt am 02.Jan.2017 | 12:28 Uhr