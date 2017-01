Brügge : Schuppen brannte komplett ab

1 von 1 Foto: Slogsnat 1 von 1

Brügge | Offenbar waren Brandstifter am Werk: Am späten Montagabend ist in Brügge am Schmalsteder Weg ein Gartenschuppen abgebrannt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

Entdeckt wurde das Feuer gegen 23.30 Uhr. Sofort eilten die Feuerwehren aus Brügge und Wattenbek zur Brandstelle. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstet und viel Wasser konnten die Einsatzkräfte letztendlich die Flammen rechtzeitig löschen und eine angrenzende Garage und ein Wohnhaus retten.

Die Kripo Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von Brandstiftung aus. Hinweise werden unter Tel. 04321 / 9450 entgegen genommen.



von Dörte Moritzen

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:30 Uhr

