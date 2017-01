Holstenhalle : Schulmesse lädt zum Staunen ein

1 von 1 Foto: Bluhm 1 von 1

Neumünster | Am Anfang stand nur die Idee: Warum sollte es nicht möglich sein, alle weiterführenden Schulen an einen Tisch zu bekommen, um Eltern und Schülern den Überblick und Vergleich unterschiedlicher Lehrkonzepte, Bildungsschwerpunkte und Schulprofile zu ermöglichen? Stadt und Schulen wagten vor fünf Jahren erstmals den Versuch, es zu probieren und stellten schnell fest: Es ist nicht nur gut möglich, sondern wird von Schulen, Schülern und Eltern gleichermaßen begeistert aufgenommen.

Mehr zum Thema Alle Termine im Überblick : Schulen werben um die Viertklässler

Am Donnerstag, 2. Februar, geht die Schulmesse Neumünster von 17 bis 19.30 Uhr in den Holstenhallen zum fünften Mal über die Bühne. Alle weiterführenden Schulen Gymnasien, Gemeinschaftsschulen mit und ohne Oberstufe, Freie Waldorfschule aber auch Neumünsters drei Berufsbildungszentren (RBZ) – Elly-Heuss-Knapp-, Walther-Lehmkuhl- und Theodor-Litt-Schule – stellen einen Nachmittag lang ihre Schwerpunkte, Bildungswege und Besonderheiten vor. Lehrkräfte aber auch Schülervertreter berichten über ihren Schulalltag oder stellen sportliche, musische oder naturwissenschaftliche Arbeitsgruppen von der Theaterwerkstatt bis zur Roboterschmiede vor und gewähren dabei auch tiefe Einblicke in den sozialen Zusammenhalt an ihrer Schule.

Die VHS informiert darüber hinaus zur Legasthenie-Förderung, die Schülerinitiative „Schüler helfen leben“ wirbt für ihre Jugendprojekte in Südosteuropa.

Schuldezernent Carsten Hillgruber und Schulrat Jan Stargardt warben gestern nachdrücklich für den Besuch der Schulmesse. Die Entscheidung zum Übergang auf eine weiterführende Schule sei vielleicht die wichtigste im Laufe eines Schülerlebens, sagte Stargardt.

Rund 670 Schüler aus vierten Klassen stehen in Neumünster vor der Wahl, auf welche Schule sie künftig gehen sollen. Die Eltern müssen ihre Kinder zwischen dem 27. Februar und dem 8. März dort anmelden.

von Jens Bluhm

erstellt am 22.Jan.2017 | 10:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen