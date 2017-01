Alle Termine im Überblick : Schulen werben um die Viertklässler

vergrößern 1 von 3 Foto: Pieper 1 von 3

Neumünster | Noch ist es ein bisschen hin, doch die Aufregung bei 659 Schülern aus den vierten Klassen von zwölf Grundschulen in Neumünster steigt so langsam: Nach den Sommerferien wechseln sie auf eine weiterführende Schule. Jetzt beginnt für die Kinder und ihre Eltern die Orientierungsphase. Die vier Gymnasien und sechs Gemeinschaftsschulen in der Stadt stellen sich im Februar vor, bis Anfang März muss dann die Anmeldung erfolgt sein.

Die Termine im Einzelnen:

> Alexander-von-Humboldt-Schule (Gymnasium): Informationsabend am Dienstag, 7. Februar, um 18.30 Uhr (Ausstellung und Präsentationen), ab 19.30 Uhr Informationen zur Schule im Forum für die Eltern; Informationsnachmittag für Kinder: Mittwoch, 15. Februar, von 15 bis 17 Uhr; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 9 bis 12 und von 13.30 bis 16 Uhr (am Sonnabend, 4. März, von 10 bis 12 Uhr).

> Holstenschule (Gymnasium): Informationsveranstaltung für Eltern und Kinder am Freitag, 17. Februar, um 16 Uhr in der Aula und Dienstag, 21. Februar, um 18 Uhr in der Aula; Anmeldung Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr (am Sonnabend, 4. März, von 10 bis 13 Uhr).

> Immanuel-Kant-Schule (Gymnasium): Informationsnachmittag für Kinder: Dienstag, 7. Februar, von 15 bis 18 Uhr; Informationsabend für Eltern: Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr mit Infos, Ausstellung und Präsentationen; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 8 bis 15 Uhr (am Sonnabend, 4. März, von 10 bis 12 Uhr).

> Klaus-Groth-Schule (Gymnasium): Informationsabend: Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Aula; Tag der offenen Tür: Sonnabend, 25. Februar, von 10 bis 13 Uhr; Beratungsgespräche (nur nach telefonischer Terminabsprache): Dienstag, 28. Februar, ab 14 Uhr und Freitag, 3. März, ab 14 Uhr; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr (am Sonnabend, 4. März, von 10 bis 12 Uhr).

> Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld: Informationsabend: Montag, 13. Februar, von 18 bis 20 Uhr und Donnerstag, 16. Februar, von 18 bis 20 Uhr; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr.

> Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld: Informationsnachmittag für Eltern und Schüler: Donnerstag, 9. Februar, von 16 bis 19 Uhr in der Mensa; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, 7.30 Uhr bis 13 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

> Gemeinschaftsschule Faldera: Informationsabend: Montag, 6. Februar, um 19 Uhr in der Mensa; Einblicke in den Unterricht: Dienstag, 14. Februar und Mittwoch, 15. Februar, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 8 bis 12 und 12.30 bis 15 Uhr, freitags nur von 8 bis 12 Uhr.

> Freiherr-vom-Stein-Schule (Gemeinschaftsschule): Informationsabend: Freitag, 10. Februar, um 17 Uhr für Kinder, um 18 Uhr Infoveranstaltung; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 8 bis 13 Uhr, am Mittwoch, 1. März, zusätzlich von 15 bis 18 Uhr.

> Hans-Böckler-Schule (Gemeinschaftsschule): Informationsabend: Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr.

> Wilhelm-Tanck-Schule (Gemeinschaftsschule): Informationsabend: Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula; Anmeldung: Montag, 27. Februar, bis Mittwoch, 8. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 1. März, zusätzlich von 15.30 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.

Geplant ist zum fünften Mal auch wieder die Schulmesse in der Holstenhalle 2 am Donnerstag, 2. Februar, von 17 bis 19.30 Uhr. Dort stellen sich dann in bewährter Form alle weiterführenden Schulen kompakt vor.

von Christian Lipovsek

erstellt am 11.Jan.2017 | 09:00 Uhr

