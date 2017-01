Knöölchen-Bilanz : Schnellster Raser mit 120 Sachen erwischt

Kommentar von Thorsten Geil Unfreundlicher Akt einer Stadt Ich war zweimal im Urlaub auf Rügen, nämlich einmal und dann nie wieder. Die Insel ist wunderschön, keine Frage. Aber der Rüganer an sich hat die Touristen nicht nur als Einnahmequelle für Hotellerie, Gastronomie und maritime Geschenkartikel entdeckt, sondern auch als Zahlemann im Blechmantel, nämlich als Autofahrer. In jedem zweiten Baum auf der Insel hängt ein Starenkasten, die Parkgebühren sind horrend, die Politessen haben äußerst flinke Finger. Nun zieht unsere schöne Stadt vermutlich noch nicht ganz so viele Touristen an wie die Kreidefelsen von Rügen, aber es sind deutlich mehr geworden. Viele Besucher empfinden es als unfreundlichen Akt einer Stadt, wenn sie sofort ein Ticket kriegen. Ein netter Hinweis am Scheibenwischer eines auswärtigen Falschparkers, so etwas bitte nie wieder zu tun, wäre da doch quasi so etwas wie Völkerverständigung. Und die zahlt sich am langen Ende aus.