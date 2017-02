Ringelreihen am Berliner Platz

1 von 1 Foto: Walter Erben, Sammlung Monika Krebs 1 von 1

Neumünster in Schwarz-Weiß: Früher war sicher nicht alles besser, aber ganz bestimmt war das Spielen auf der Straße für Kinder noch ungefährlicher als heute. Auf dieser Aufnahme des Courier-Fotografen Walter Erben mit unbekanntem Datum tanzen ein paar Kinder Ringelreihen auf dem Bürgersteig an der Christianstraße, zwei Jungs auf ihren Fahrrädern schauen zu oder warten auf Durchlass. Kaum ein Auto ist in Sicht. Die Straße ist viel schmaler als heute und natürlich auch noch nicht asphaltiert und mit Kopfsteinpflaster belegt. Links geht es in die Bismarckstraße, rechts ist der Berliner Platz.

von Thorsten Geil

erstellt am 02.Feb.2017 | 13:25 Uhr