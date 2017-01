Neues Gebäude : Reisezentrum zieht aus dem Bahnhof aus

1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

Neumünster | Wer Informationen zu einer Bahnreise benötigt, sich über das Streckennetz informieren will oder bei einem Mitarbeiter persönlich einen Fahrschein kaufen möchte, muss ab kommendem Dienstag neue Wege gehen. Das Reisezentrum der Deutschen Bahn zieht dann mit seinen Mitarbeitern aus dem Bahnhofsgebäude am Konrad-Adenauer-Platz aus und in das Gebäude Kuhberg 1-3 auf der anderen Straßenseite.

Egbert Meyer-Lovis, Pressesprecher des Konzerns, begründete den Standortwechsel gestern auf Courier-Anfrage mit mehr Komfort für die Kunden: „Das Reisezentrum ist besser erreichbar und mit 60 Quadratmetern Verkaufsraum auch größer. Der bisherige Zugang war nur durch den Service-Store (Lebensmittelmarkt) möglich. Außerdem wird einer von drei Schaltern für mobilitätseingeschränkte Kunden errichtet.“ Probleme, dass Reisende den neuen Verkaufsraum nicht finden, sieht er nicht, im Gegenteil: „Für unsere Kunden ist das neue Reisezentrum sichtbarer“, so Meyer-Lovis.

Der Laden „Service-Store“, der von einer Tochtergesellschaft des Konzerns betrieben wird, soll seinen Angaben zufolge an seinem Standort im Bahnhof bleiben. Das wunderte gestern Stefan Mühlstädt, den Vermieter vom Kuhberg 1-3. „Das gesamte Erdgeschoss ist an die Bahn vermietet. Meine Information ist, dass der Service-Store mit umzieht“, sagte er zum Courier.

Was mit der frei werdenden Fläche im Bahnhofsgebäude passiert, ist nach Auskunft von Meyer-Lovis noch nicht endgültig geklärt. Fest steht nur, dass ein Fahrkartenautomat mit in die neuen Räume umzieht. Die anderen bleiben im Bahnhofsgebäude.

Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission sind irritiert und rechnen durch den Umzug des Reisezentrums mit mehr Arbeit. „Gerade in der Anfangszeit wird die Unsicherheit groß sein“, vermutet Mitarbeiter Johannes Horns. Ähnlich sieht es der Leiter der Bahnhofsmission, Gert Rathje. „Bisher war es deutlich einfacher, sich direkt vor Ort eine Fahrkarte zu kaufen. Jetzt müssen die Kunden erst über die Straße. Das kann oft auch zu einem zeitlichen Problem werden“, sagt er und verspricht: „Wir werden die Situation im Auge behalten und uns um die Reisenden kümmern.“ Meyer-Lovis versichert: „Es wird große Hinweisschilder geben.“

Der Umzug erfolgt am Dienstag im laufenden Betrieb. Daher kann es zu Einschränkungen kommen. Das neue Reisezentrum ist von montags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr, sonnabends von 8 bis 15.30 Uhr und sonntags von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet.



von Christian Lipovsek

erstellt am 13.Jan.2017 | 08:00 Uhr