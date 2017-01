Nach Betrug am Telefon : Polizei warnt vor Trickbetrügern in Neumünster

Neumünster | Die Warnung vor Trickbetrügern ist leider kein neues Phänomen. In jüngerer Vergangenheit wird wiederholt vor falschen Polizisten gewarnt, die sich telefonisch vorzugsweise an ältere Mitbürger wenden.

So auch in diesem Fall aus Neumünster, der sich Donnerstagvormittag in der Padenstedter Landstraße ereignete. Allerdings war nicht die Hausbesitzerin (79) ans Telefon gegangen, sondern die Tochter, die sich zufällig im Haus befand. Der männliche Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus, der bei seinen Ermittlungen auf eine Einbruchliste gestoßen war. Auf dieser Liste stand angeblich auch der Name der alten Dame. Hellhörig wurde die Tochter (55), als der angebliche Ermittler die vollständigen Bankdaten wissen wollte. Als sie das verweigerte, wurde das Gespräch beendet. Die Rufnummer von dem Betrüger war unterdrückt.

Der Kriminalpolizei liegt derzeit kein weiterer Fall aus Neumünster vor. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04321-9450 an die Polizei zu wenden. Die Polizei rät: Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankdaten heraus. Ein echter Polizeibeamter wird Sie nicht nach Bankverbindungen oder gar Passwörtern fragen.

Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre Polizei. Wählen Sie den Ruf 110. Weitere Tipps gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.

erstellt am 27.Jan.2017 | 15:14 Uhr

