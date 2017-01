Einbrecher festgenommen : Polizei sucht Eigentümer der Beute

vergrößern 1 von 3 Foto: Polizei 1 von 3

Neumünster | Die Polizei hat einen Tag vor Silvester einen 35-jährigen Mann geschnappt, der am frühen Morgen in ein Mehrfamilienhaus in Brachenfeld-Ruthenberg eingebrochen war. Die Beamten suchen nun nach den Eigentümern der gestohlenen Sachen.

Eine Anwohnerin hatte am Freitag gegen 5 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Keller des Hauses an der Dürerstraße gehört und die Polizei alarmiert. Nur wenige Minuten später waren zwei Funkstreifenwagen vor Ort und beobachteten einen Mann, der sich mit Taschen beladen auf einem Fahrrad entfernte. Der 35-Jährige konnte an der Ecke Plöner Straße / Sachsenring vorläufig festgenommen werden.

In den Taschen des Mannes fanden die Beamten Diebesgut aus den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und ließ die Wohnung des polizeibekannten Neumünsteraners durchsuchen. Dort fanden die Beamten weitere Gegenstände, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Einbrüchen stammen. So konnte eine Baumaschine bereits einer Straftat in Berlin und Zahntechniker-Gebissabdrücke Kellereinbrüchen in Boostedt zugeordnet werden. Die Polizisten stellten unter anderem teils hochwertige Angelrollen sicher, aber auch 20 Lkw-Werbemodelle (Ehrmann) in Originalverpackung sowie Schmuck, Werkzeuge, ein Kamerastativ mit schwarzem Köcher und eine Playstation.

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wem gehören diese Gegenstände? Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 9450 entgegen.



von Sonja Kröger

erstellt am 03.Jan.2017 | 07:00 Uhr

