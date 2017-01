Polizeibericht : Polizei sucht Brandstifter nach einem Laubenbrand

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Kurz nach Mitternacht brannte gestern erneut eine Gartenlaube – diesmal musste die Feuerwehr in die Gartenkolonie Glückauf am Schwarzen Weg ausrücken. Ein Passant hatte einen Feuerschein gesehen und die Einsatzkräfte gerufen. Die Flammen an der Rückseite einer Laube konnten rasch gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro an der Holzwand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, sich unter Tel. 9450 zu melden.

Einen Zusammenhang zu dem Laubenbrand an der Einfelder Straße in der Nacht zuvor sehen die Ermittler nicht. Hier wird ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen.





von Dörte Moritzen

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:30 Uhr

