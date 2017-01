Wettstreit der kleinen Bauherren : Pfiffige Tüftler ließen hohe Türme wachsen

1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Neumünster | Wer baut den höchsten Turm aus einer Rolle Geschenkpapier? Fünf hoch motivierte Baumeister-Teams trauten sich am Sonnabend an die bereits zum sechsten Mal stattfindende nachweihnachtliche Tüftelei der Kinder-Technikakademie im Museum Tuch + Technik.

Es war eine knifflige Aufgabe, denn das Papier erwies sich als recht flatterhaftes Baumaterial. Erlaubt waren bei der Konstruktion nur Schere, Kleber, Lineal und Leitern als Hilfsmittel. Außerdem war die Zeit für die baumeisterlichen Arbeiten auf eine Stunde begrenzt. Und letztlich musste der Turm auch noch drei Minuten lang frei stehen, ohne umzufallen oder einzuknicken.

„Wir geben das Thema immer schon vorher bekannt, damit sich die Teams, wenn sie es denn wollen, schon zuhause vorbereiten können“, erklärte die stellvertretende Museumsleiterin Karin Ruhmöller als Organisatorin.

Genutzt hatten diese Möglichkeit Charlotte (11), ihr Freund Till (10) und dessen Vater Martin Wurr (43) aus der Gartenstadt. „Wir hatten zwei Fehlversuche. Aber jetzt wissen wir, wie es geht“, erklärte der Bauingenieur zuversichtlich. Und so wurde in diesem Team streng nach Plan gefaltet und geklebt, sodass am Ende ein stabiler Turm von stattlichen 4,04 Metern entstand.

Ebenfalls erfolgreich, wenn auch „nur“ mit einer Höhe von 3,60 Metern erfüllten die Teilnehmerinnen Lamis (9) und Learta (10) gemeinsam mit Mohammed (23) die Aufgabe. Auch dieses Team hatte sich vorbereitet. „Wir haben den Turm zwar noch nicht gebaut. Aber wir haben uns eine Zeichnung gemacht, mit der wir jetzt arbeiten“, erläuterte der junge Wirtschaftsingenieur.

Getoppt wurde diese beachtlichen Leistungen allerdings noch von den ebenfalls in der Gartenstadt lebenden Brüdern Jonas (10) und Leon (12), die mit ihrem Freund Timm (10) und ihrem Vater Bastian Damerow (40) antraten. Letztlich maß ihre filigrane, allerdings etwas windschief geratende Konstruktion stolze 5,02 Meter. „Wenn jetzt alle scharf ausatmen, fällt er um“, lautet deshalb zunächst die Vermutung aus dem Teilnehmerkreis. Doch der Turm hielt die vorgegebene Standzeit aus. Und so konnten sich die Vier als Gewinner über einen Ausflug ins Miniatur-Wunderland in Hamburg freuen.

Pech hatten dagegen die beiden anderen Mannschaften. Auch sie hatten mit viel Geduld auf aufeinandergesteckte, verklebte gerollte Hülsen gesetzt. Doch am Ende wurden die Türme zu schwer und knickten vor der Wertung ein. Das sorgte für jedoch nur kurzfristig für enttäuschte Gesichter. Denn ihren Spaß an der Tüftelei hatten dennoch alle. Deshalb freute sie sich auch über die Ankündigung von Karin Ruhmöller, dass es den Wettbewerb im Museum wohl auch im kommenden Jahr geben wird.