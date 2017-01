KFz-Zulassungsstelle : Orts-Kennzeichen werden immer beliebter

1 von 1 Foto: Kröger 1 von 1

Neumünster | Der Gesamtbestand der in Neumünster zugelassenen Fahrzeuge steigt weiter an. Das zeigen die Zahlen der Jahresstatistik der Kfz-Zulassungsstelle für 2016. Immer beliebter wird auch die Möglichkeit, sein altes Kennzeichen bei einem Umzug in die neue Heimat mitzunehmen. Kaum genutzt wird in der Stadt jedoch die Abmeldung der Fahrzeuge über das Internet.

Im vergangenen Jahr stieg der Gesamtbestand der in Neumünster zugelassenen Fahrzeuge auf 55 363. 2015 waren es knapp 54 200 Fahrzeuge, 2014 rund 53 000. 41 376 der zugelassenen Fahrzeuge waren Pkw (Vorjahr: 40 500), 3229 Lkw (Vorjahr: 3100). Zudem waren in der Stadt 3240 Motorräder und 249 Wohnwagen zugelassen.

Die Möglichkeit, sein Fahrzeug über das Internet abzumelden, stieß bei den Neumünsteranern auch 2016 auf wenig Gegenliebe. Lediglich ein Fahrzeughalter nutzte dieses Angebot. Eine Anmeldung über das Internet ist derzeit noch nicht möglich. „Diese Option ist für Oktober 2017 vorgesehen“, erklärt Stephan Lenz, Arbeitsgruppenleiter der Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle.

Beliebt ist in Neumünster dagegen die Möglichkeit, sein Orts-Kennzeichen bei einem Umzug aus einer anderen Stadt mitzunehmen. 2021 Halter nutzten diese Gelegenheit, im Vorjahr waren es nur 1752. „Dieses Angebot wird gut genutzt – sei es nun aus Lokalpatriotismus oder aus Bequemlichkeit“, sagt Stephan Lenz.

Eine weitere Neuerung gab es in der Kfz-Zulassungsstelle an der Plöner Straße für die Kunden im März 2016. Im Warteraum im Erdgeschoss steht seitdem ein Kassenautomat, an dem die Neumünsteraner ihre Gebühren bezahlen können, beispielsweise bei Kfz-An- und Abmeldungen, bei Zahlungen an die Führerscheinstelle oder bei der Beantragung einer Taxi-Konzession (der Courier berichtete).

„Der Automat ist unentbehrlich“, zieht Jens Dittebrandt, Abteilungsleiter Straßenverkehrsangelegenheiten, nach zehn Monaten Bilanz. Die Bürger hätten keine Wartezeiten an der Kasse und das dort eingesetzte Personal konnte inzwischen in andere Bereiche der Abteilung eingebunden werden. Dennoch hätte es in den vergangenen Monaten das eine oder andere kuriose Erlebnis mit dem Gerät gegeben, bestätigt Stephan Lenz: „Es gibt keine Fehler, die nicht passieren. Manche Kunden bringen mit einem Bündel Geldscheine, die mit einer Büroklammer zusammengehalten werden, den Automaten zum Stottern. Andere versuchen, die Münzen nicht in den vorgesehenen Schlitz zu stecken, sondern irgendwo anders hin. Aber der Großteil der Kunden kommt mit dem Gerät sehr gut zurecht.“

von Sonja Kröger

erstellt am 19.Jan.2017 | 08:15 Uhr

