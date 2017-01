Grossenaspe : „Orgel plus“: Sechs Konzerte in der Katharinenkirche

1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Grossenaspe | In seinem elften Jahr steht der Orgelzyklus der Kirchengemeinde Großenaspe in der Katharinenkirche unter dem Motto „Orgel plus“. Zu den hervorragenden Organisten wird sich in den sechs geplanten Konzerten jeweils ein weiterer Künstler gesellen. „Mit der Einbindung anderer Instrumente erfahren die Orgelkonzerte eine interessante Bereicherung, sodass jede Aufführung eine reizvolle Vielseitigkeit bietet. „Und die hohe Qualität der Mitwirkenden sowie der besondere Raum der Kirche werden ihr Übriges zu diesen außergewöhnlichen Hörerlebnissen beitragen“, verspricht der Initiator der Reihe, Professor Ernst-Ulrich von Kameke. Die Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um eine Spende gebeten.

Das erste Konzert am Sonnabend, 28. Januar, bestreiten der Musikdirektor Thomas Dahl (Kantor und Organist an der St. Petri-Kirche in Hamburg) und die aus Erfurt stammende, erfolgreiche Sopranistin Bettina Pahn. Zu hören sein werden unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Pamela Decker. Weitere Termine des Orgelzyklus:

> 4. Februar: Anne-Katrin (Orgel) und der Organist Manuel Gera, Kirchenmusikdirektor an der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis.

> 11. März: Gerhard Löffler, Kantor und Organist der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg, und Tanja Becker-Bender (Violine).

> 18. März: Christoph Schoener, Organist an der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg, und Thomas Rhode (Oboe).

> 25. März: Matthias Hoffmann-Borggrefe, Kantor und Organist an der Hauptkirche St. Nikolai, und Jakob Clemens Borggrefe (Posaune).

> 8. April: Andreas Fischer, Kantor und Organist an der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg, und Natalie Kaufmann (Cello).











Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen