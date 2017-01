Offener Sonntag : Offene Geschäfte, Winterzauber – und eine große Überraschung

1 von 1 Foto: Citymanagement 1 von 1

Neumünster | „Winterzauber“ heißt das Motto für den ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Den hat das Citymanagement organisiert; es lädt alle Shopping-Fans am 5. Februar in die Innenstadt ein.

Auf dem Großflecken wird es ein wärmendes „Winterfeuer“ geben, das gegen 12 Uhr entzündet wird, teilte Citymanager Michael Keller mit. Mehrere Feuershows und ein winterliches Kinderprogramm mit einer „Bewegungs-Baustelle“ und Animation sind geplant.

Zusätzlich kündigte Keller „eine einmalige, besonders große und feurige Überraschung, ein spektakuläres Highlight für einen tollen Start in das neue Jahr“ an. Und er weist auf den Winterschlussverkauf hin, den es in vielen Geschäften noch gebe.

Die Firma Dehn Touristik präsentiert ihren neuesten Reisebus und das aktuelle Reiseprogramm auf dem Großflecken.

Nach einer möglichst erfolgreichen Schnäppchenjagd können die Besucher sich bei Schaustellern versorgen, etwa mit gastronomischen Spezialitäten, Kleinigkeiten wie Crêpes und einer Bratwurst. Wem das wärmende Feuer nicht ausreicht, der darf sich rhythmisch zu den Klängen der „Michael Weiß Jazzband“ bewegen.

Neben vielen Geschäften in der Innenstadt, zum Beispiel die Holsten-Galerie, öffnen auch die bekannten Center in den Stadtteilen, etwa das DOC, Nortex, Hammer Heimtex oder Möbel Brügge.

von Thorsten Geil

erstellt am 26.Jan.2017 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen