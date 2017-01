Holzrücken : Nostalgisch und nicht ungefährlich

1 von 1 Foto: bury 1 von 1

Großenaspe | „Brrrrr! Halt!“ Gerd Hutzfelds Stimme schallte durch den Wald – und sofort blieb Zar stehen. Zar ist ein 14 Jahre altes Schleswiger Kaltblut, ein mächtiges Pferd mit sanftem Gemüt. Gemeinsam mit seinem Bruder Walter (13) half der Wallach gestern beim Holzrücken im Wildpark Eekholt. Gut 1500 Besucher kamen im Laufe des Sonntags in den Wildpark, viele blieben stehen und schauten den Tieren und ihren Führern bei der Arbeit mit den Bäumen zu.

„Früher haben wir täglich von November bis Anfang April mit Pferden Holz gerückt. Das ist knochenharte Arbeit. Mittlerweile sind wir selten unterwegs, regelmäßig aber in Eekholt und in Trappenkamp“, erzählte Gerd Hutzfeld. Er arbeitet seit 45 Jahren auf Gut Kamp im Dorf Berlin im Kreis Segeberg und bildet die Pferde aus. „Sie dürfen nur langsam in die Stränge gelassen werden. Wenn sie ruckartig anziehen und ins Geschirr springen, haben die Tiere Schmerzen an der Brust“, erklärte er weiter. Immerhin können die bis zu 700 Kilogramm schweren Pferde Bäume hinter sich herschleifen, die 350 Kilogramm auf die Waage bringen.

„Man muss sensibel mit den Tieren umgehen“, sagte Peter Isenberg (29), der Gut Kamp in dritter Generation betreibt. „Mein Opa hat sich im Zweiten Weltkrieg in Russland in diese Pferde verliebt und begonnen, sie zu züchten. Zeitweilig war die Rasse vom Aussterben bedroht“, sagte Peter Isenberg.

Er verlässt sich auf die starken Zugtiere: „Der Gespannführer und das Pferd müssen harmonieren.“ Denn bei aller Nostalgie ist die Arbeit auch gefährlich, wie Gerd Hutzfeld schildert: „Der Waldboden ist uneben, man kann stolpern oder hängen bleiben. Besonders aufpassen muss man, wenn nicht alle Äste abgeschnitten wurden.“ Er hat sich bei der Arbeit im Wald schon mal das Schienbein gebrochen. „Darum sind wir immer zu zweit unterwegs“, so Hutzfeld.

Garnet Luther-Richter war mit ihrer Tochter Tarja (7) extra wegen des Holzrückens aus Henstedt-Ulzburg in den Wildpark gekommen: „Wir sind eine pferdebegeisterte Familie. Und Kaltblüter mag ich wegen ihres ruhigen Temperaments besonders gerne“, erzählte sie.