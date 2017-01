Viruswarnung : Norovirus: Die Lage verbessert sich

1 von 1 Foto: Vaquette 1 von 1

Neumünster | Die Warnung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses vor dem tückischen Norovirus bleibt bestehen, auch wenn ein Trend zur Verbesserung der Lage zu sehen ist: 14 Patienten meldete das FEK gestern noch aktuell – plus vier weitere Kontaktpersonen, die noch in Quarantäne sind. „Alle Vorsichtsmaßnahmen bleiben bestehen, alle betroffenen Patienten bleiben isoliert“, betonte Prokurist Gerd Achtenberg von der FEK-Geschäftsführung.

Vor gut einer Woche waren 22 Patienten auf elf Stationen aktenkundig – „die jetzige Zahl ist die Entwicklung zu einer leichten Verbesserung, aber keine Entwarnung“, so Achtenberg. Immer noch greift der vorschriebene Maßnahmen-Plan mit täglicher Krisenstab-Sitzung, zu der auch Vertreter des Gesundheitsamtes gehören, sowie strenge hygienische Maßnahmen und Verhaltensvorschriften.

Am häufigsten verbreitete sich das Virus durch Patienten, die von außerhalb ins FEK kamen. Daher treffen sowohl Patienten als auch Besucher bereits im Eingangsbereich des FEK auf entsprechende Aufforderungen, sich die Hände zu waschen – eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen sowohl im Krankenhaus als auch im Alltag. „Schützen kann man sich sehr gut dadurch, zum Beispiel, wenn man vom Einkaufen zurückkehrt. Viele Bakterien sitzen auf Einkaufswagen oder auch an Geldautomaten“, sagt Stadtärztin Anja Heinrichs vom Gesundheitsamt.

Heftige Bauchkrämpfe, schlimmes Erbrechen – die Symptome sind eindeutig zu erkennen, sagen die FEK-Fachleute. Wer den Verdacht hat, unter dem tückischen Brechdurchfall zu leiden und zum Arzt oder ins FEK gehen will, soll sich unbedingt vorher telefonisch ankündigen, damit entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können, so Dr. Ivo Heer, Ärztlicher Direktor. Zu verhindern sind neue Norovirus-Patienten im FEK nicht – es können auch Patienten aus Pflegeheimen kommen. Aber sie können entsprechend sofort isoliert werden, so Heer.

Im FEK sind die Patienten isoliert, außerdem wurde das gesamte Personal von der Verschärfung der Hygiene informiert. Hunderte von Desinfektionsspendern wurden auf ein Mittel umgestellt, das den Virus tötet.

Insgesamt ist das verstärkte Auftauchen des Norovirus’ im Winter aber normal, da das die Zeit ist, in der er Hochsaison hat. Gerd Achtenberg ist zuversichtlich: „Wir haben ein trainiertes Team, das geschult ist im Umgang mit so einer Virus-Situation. Alle Maßnahmen sind getroffen worden.“

Ein Merkblatt mit umfassenden Informationen ist auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 01.Jan.2017 | 09:00 Uhr

