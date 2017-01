Chor- und Musikfestival : „Neumünster singt“: Proben auf Hochtouren

1 von 1 Foto: Vaquette 1 von 1

Neumünster | Die Vorbereitungen laufen hinter den Kulissen auf Hochtouren, Chöre, Tänzer und Solisten proben für den großen Auftritt: Beim 18. Chor- und Musikfestival „Neumünster singt und spielt“ werden rund 800 Akteure in drei Veranstaltungen über die Bühne wandern. Vom Schulchor-Sänger bis zum gestandenen Bass sind alle dabei, zu sehen sind aber auch Bauchtanz, irischer Steptanz, Hip-Hop und vieles mehr. Das Festival findet am Sonnabend, 11. März, um 14 und um 19 Uhr im Theater der Stadthalle statt, am Sonntag folgt die dritte Aufführung um 15 Uhr.

„Wir haben eine bunte Mischung von Musik und Tanz mit vielseitigen musikalischen Facetten zusammengestellt“, sagt Festivalorganisator Johannes Nikolaysen. Mit dabei sind Publikumslieblinge wie die Familie Petersen, Stefanie Steup mit ihren frechen plattdeutschen Liedern oder die Solistin Finja Harder. Für fulminante Klänge werden Orchester wie das SVT-Blasorchester und seine Bratz-Band sorgen. Wie immer dabei sind der Mädchen-Musikzug, der Holstein-Chor, die Bordesholmer Liedertafel, der Chor Einigkeit Wittorf, der Eisenbahn-Männerchor und die Liedertafeln aus Bordesholm und Boostedt.

Verschiedene Musikstile bereichern das klassische Liedgut: Der Shanty-Chor Paloma wird maritime Stimmung verbreiten, das Akkordeon-Duo Mühbrook verspricht besondere Klangfarben, und der Luther-Chor und die Gos-Pop-Singers aus Groß Vollstedt werden Gospels schmettern. Als Tanzgruppen treten beispielsweise die Eleven der Ballettschule Jungclaus, die modernen Tänzer der Dance Factory Dojo-Jiju und die Steptänzer der „Celtic“-Gruppe auf. Neu im Programm sind eine Seniorentanzgruppe der Tanzschule Prasse und eine Tanzgruppe aus Brokstedt.

Allerdings: Nur drei Schulen – eine pro Vorführung – treten auf: Die Immanuel-Kant-Schule mit ihrem Orchester sowie die Alexander-von-Humboldt und die Freiherr-vom-Stein-Schule. „Die Schüler sind immer sehr erfrischend und werden von den Zuhörern sehr für ihre kreativen Auftritte gelobt. Schade, dass nur so wenige Schulen die Chancen nutzen, denn vor anderen zu singen bereitet Freude, Singen erfrischt die Seele“, sagt Nikolaysen, der selbst im Eisenbahn-Männerchör Mitglied ist.

Karten kosten 11 Euro (ermäßigt 7 Euro), Kinder zahlen den halben Preis. Karten gibt es in der Konzertagentur Auch & Kneidl, Touristpavillon Großflecken, Tel. 4 40 64/-65, oder beim Organisator Johannes Nikolaysen, Tel. 2 28 85, E-Mail: niknicolaysen@gmx.de). Im Internet: www.neumuenstersingtundspielt.de.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:45 Uhr

