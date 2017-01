Wasbek : Neues Wehrführer-Duo in Wasbek

Heinrich Kühl hat in 30 Jahren viel bewegt 30 Jahre im Amt des Wehrführers – das ist eine lange Zeit. Doch missen möchte Heinrich Kühl sie nicht. „Ende der 80er- und Anfang der 90er- Jahre hatten wir wegen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses und des neuen Löschfahrzeugs wilde Zeiten. Doch letztlich haben sich die Diskussionen mit der Kommunalpolitik doch gelohnt“, erklärte er in einer Rückschau schmunzelnd. Zu seinen persönlichen Höhepunkten als Feuerwehr-Chef in Wasbek zählt unter anderem die Gründung der Jugendfeuerwehr 1998 sowie die 125-Jahr-Feier der Wehr im Jahr 2000. Auch habe er sich über die Auszeichnung mit dem Herta-Patzig-Preis des Landesfeuerwehrverbandes für sein Engagement in der Brandschutzerziehung gefreut. Dieser Arbeit will Kühl im Übrigen auch weiterhin treu bleiben. „Doch letztlich ist alles, was zählt, die Kameradschaft. Ich hatte immer einen guten Vorstand und eine tolle Mannschaft“, erklärte der scheidende „Chef“, der in seiner Laufbahn mehr als 700 feuerwehrtechnische Einsätze leitete, nicht ohne Stolz. Nicht zu unterschätzen sei in einem solchen Amt jedoch auch die Unterstützung der Familie. „Wenn die Frau nicht mitspielt, hat man verloren. Meine Frau Marlen hat mir immer Rückhalt gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagte der zweifache Großvater, der seine gewonnene Freizeit zukünftig mehr der Familie und seinem weiteren Hobby, der Jagd, widmen will. voi