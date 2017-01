Wildhund aus Dobersdorf : Neue Tierpark-Heimat für Dingo-Rüde Kami

vergrößern 1 von 3 Foto: Kaspari 1 von 3

Neumünster | Seit vier Tagen hat der Tierpark einen neuen Bewohner: Dingo-Rüde Kami. Der Wildhund kam am 17. Januar aus Dobersdorf und hat eine schweres Schicksal.

Kami wurde 2006 in Gotha geboren, kam dann als Welpe nach Kiel in den Forschungsbereich von Dr. Dorit Feddersen-Petersen. Als das Institut für Haustierkunde 2011 aufgelöst wurde, begann die Odyssee. Die Tiere wurden auf mehrere Zoos verteilt. Kami, zwei weitere Rüden und eine Hündin konnten nicht in fachliche Hände abgegeben werden.

Ein Hundetrainer nahm sich ihrer an. Mehr schlecht als recht. Nach dem Tod seiner Artgenossen war Kami allein in einem zwölf Quadratmeter großen Betongehege. Tierpark-Leiterin Verena Kaspari las von Kami in der Presse und meldete sich. „Wir halten seit Jahren Dingos; sie sind Rudeltiere und sollten nicht allein gehalten werden“, so Kaspari. Es gab Termine mit der Amtstierärztin. Der Besitzer gab nach vielen Gesprächen Kami freiwillig an den Tierpark ab.

Dort ist mit Sponsorenhilfe durch mehrere Paten inzwischen die Erstversorgung gesichert. Kami bleibt jetzt erstmal 30 Tage in Quarantäne, wurde geimpft und bekommt heute eine Wurmkur gegen seinen Parasitenbefall. Kami ist in Hörweite seiner künftigen Mitbewohner Palantina und Jack – und hat sich trotz der zuvor langen Isolation jetzt schon erstaunlich gut eingelebt. Kaspari: „Tina und Jack singen gemeinsam, Kami jauchzt schon etwas mit .“

„Wir hatten Bauchschmerzen, ob unser Rüde Jack (5) das mitmacht“, sagt Verena Kaspari. Jack ist sehr quirlig und kastriert. Kami ist nicht kastriert, bekam jetzt einen Hormonchip. „Ein so altes Tier zu kastrieren, lohnt nicht“, sagt die Tierpark-Chefin und ist froh, dass Plan B nicht greifen muss. Wenn es nicht mit Kami geklappt hätte, hätte der Tierpark das Tier in Absprache mit dem Veterinäramt in andere Hände abgeben können.

Das scheint nicht mehr nötig zu sein. „Wir sind jetzt langsam dabei, das Futter umzustellen“, sagt Verena Kaspari. Kami wird jetzt von Hundedosenfutter an Dingo-gerechte Fleisch-Nahrung umgewöhnt.

Eine Aktion soll helfen, Kamis Unterbringung auch künftig zu finanzieren. Dr. Dorit Feddersen-Petersen kommt am 16. Februar ins Tierpark-Bistrorant zu einem Vortrag: „Hunde und ihre Menschen.“ Der Eintritt kostet 25 Euro. Eine Voranmeldung ist unter Tel. 51402 nötig.



von Rolf Ziehm

erstellt am 21.Jan.2017 | 08:30 Uhr