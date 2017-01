1 von 1 1 von 1

Der biblische Prophet Hesekiel meint es gut mit uns, wenn wir an die Losung denken, die das Wirken und Werken sicher nicht nur der Menschen der Evangelischen Kirche für dieses Jahr 2017 bestimmen soll. Heißt es bei ihm im 36. Kapitel doch: „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ (Hesekiel 36,26).

Ich empfinde dieses als ein Zeichen der Hoffnung für die 12 Monate, die vor uns liegen. Monate mit all dem Geschehen, auf das wir uns zubewegen. Sicher in unserem persönlichen Lebensumfeld, aber auch in dem, was in der Politik, im täglichen wichtigen und unwichtigen Allerlei unsere Tage bestimmen wird. Niemand von uns weiß, was passieren wird; ein neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und bei uns in einigen Bundesländern und in der Bundesrepublik, ein neuer Bundespräsident wird gewählt. Neuanfänge werden uns begleiten, unser demokratisches Miteinander bekommt neue Beschreibungen. Menschen, die sehr genau wissen, was richtig und falsch ist, suchen ihre Plätze in den Parlamenten. Ich könnte so fortfahren und Sie, die Leserinnen und Leser dieser Tageszeitung, werden mich ergänzen. Wir werden uns in diesem neuen Jahr mit allen Problemen, die wir aus dem alten mitgebracht haben, die uns beschäftigen, auseinandersetzen müssen. Ich brauche diese nicht aufzuzählen, sie liegen vor unseren Händen, und wir müssen sie nur mehr oder weniger deutlich aufheben. Da sind Menschen, Mütter, Väter und Kinder, die um unsere Unterstützung und Hilfe bitten, hier und in Ländern, die keine Heimat mehr bieten. Da sind Staaten, in denen Not und Gefahren lauern, die kaum noch Sicherheiten bieten; und Hoffnung für so viele Menschen wird gesucht. Krieg, Unterdrückung und Terrorismus bieten keine Lösungen, die weiterführen, an. Wir sehen dieses tagtäglich auf unseren Bildschirmen und lesen es auch in dieser Zeitung. Manch eine und manch einer von uns hat dieses bereits miterlebt.

Wir können uns das Wort des alten Propheten immer wieder neu vor Augen führen und unsere Schlüsse daraus ziehen, setzt er doch den Vers der Jahreslosung 2017 so fort, indem er seinen Gott sagen lässt: „Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und diese befolgen.“



von Susanne Otto

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr