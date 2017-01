Zähl-Aktion „Stunde der Wintervögel“ : Nabu: Rund ein Drittel weniger Meisen gezählt

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Neumünster | Der Bestand von Meisen, Grünfinken und Gimpel in Deutschland ist um ein Drittel zurückgegangen. Das ist die erste Zwischenbilanz der bundesweiten Zähl-Aktion „Stunde der Wintervögel“ vom Wochenende, teilte der Naturschutzbund Deutschland am Montag mit. So habe die Nabu-Mitmachaktion bei den Blau- und den Kohlmeisen einen Bestandsrückgang von rund 20 Prozent ergeben.

Bundesweit seien sogar „weit über 30 Prozent weniger Vögel dieser Arten gemeldet“ worden, sagte der Ornithologe Ingo Ludwichowski. Grund für den Rückgang könne unter anderem die schlechte, regnerische Brutsaison im vergangenen Jahr mit vielen Brutaufgaben gewesen sein.

Ziel der Zählaktion war, ein möglichst genaues Bild von der Vogelwelt in den Städten und Dörfern zu erhalten. Dabei ging es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern darum, Häufigkeiten und Trends von Populationen zu ermitteln. In Schleswig-Holstein machten dieses Jahr mehr als 3000 Vogelfreunde mit. Sie zählten in 2023 Gärten mehr als 77.000 Vögel. Beobachtungsdaten können noch bis zum 16. Januar 2016 eingegeben werden, hieß es.

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 18:47 Uhr

