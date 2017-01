Nino de Angelo : „Mr. Jenseits von Eden“ kommt

1 von 1 Foto: German Popp 1 von 1

Neumünster | Seit mehr als 30 Jahren ist er eine feste Größe in der deutschen Schlagerszene, jetzt präsentiert er sich erstmals in Neumünster: Am 19. März macht Nino de Angelo im Rahmen seiner Solo-Tour „Mr. Jenseits von Eden“ im Theater in der Stadthalle Station.

Der Titel spielt auf einen der erfolgreichsten Hits Nino de Angelos (geschrieben von Drafi Deutscher) an, mit dem der Sänger in den 80er-Jahren ein Millionenpublikum verzückte und der bis heute als ein Evergreen nicht nur in der deutschen Schlagerszene gilt.

Mit der Solo-Tournee möchte sich der Künstler nun persönlich bei seinem Publikum für die Unterstützung und Treue bedanken, mit der ihn die Fans durch alle Höhen und Tiefen seines Künstlerschaffens begleitet haben. In der fulminanten Show präsentiert der sympathische Karlsruher mit italienischen Wurzeln seine schönsten Songs („Junges Blut“, „Jenseits von Eden“, „So lange man liebt“ und viele weitere) und gibt musikalische Einblicke in sein vielfältiges Künstlerleben,– unter anderem in die Zusammenarbeit mit Peter Maffay, mit dem er in den 90er-Jahren mit dessen Musical „Tabaluga und Lilli“ durch Deutschland tourte.

Karten für den Tournee-Abend in der Stadthalle gibt es ab sofort zu Preisen zwischen 26,50 und 30,90 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, so auch im Courier-Kundencenter am Kuhberg 34, Tel. 946-2730. Weitere Infos gibt es auch unter www.nino-deangelo.com.

