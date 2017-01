Bahnwerk : Mitarbeiter müssen ein Jahr zittern

1 von 1 Foto: Archiv: Danfoto 1 von 1

Neumünster | Die Zukunft des Ausbesserungswerkes der Bahn an der Kieler Straße entscheidet sich frühestens zum Ende dieses Jahres. Das hat Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras gestern Abend nach einem Gespräch mit dem Vorstand Infrastruktur des Konzerns, Ronald Pofalla, sowie Mitgliedern des Betriebsrats, dem Schleswig-Holsteinischen Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Frank Nägele und der Bundestagsabgeordneten Dr. Birgit Malecha-Nissen (SPD) im Bahn-Tower in Berlin bekanntgegeben.

Tauras und Malecha-Nissen betonten übereinstimmend, das Gespräch sei konstruktiv verlaufen. Allerdings habe es weder konkrete Vorschläge, noch irgendwelche Entscheidungen gegeben. „Es war ein erstes Zusammentreffen, bei dem ich deutlich gemacht habe, wie wichtig das Werk für den Standort Neumünster ist. Weitere Beratungen werden folgen“, sagte Tauras. Er räumte ein, dass die Stadt und auch das Land nur begrenzt Einfluss auf Entscheidungen der Bahn hätten. „Unsere Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen zu verbessern, sind nicht so groß“, sagte der Verwaltungschef. Dennoch sei er sehr optimistisch. Am späteren Abend traf Tauras dann noch mit weiteren Bundestagsmitgliedern zusammen.

Auch Birgit Malecha-Nissen, die im Verkehrsausschuss des Bundestages sitzt, zeigte sich zufrieden: „Es gibt weiterhin eine Chance für den Erhalt des DB-Instandhaltungswerkes in Neumünster. Dies ist ein positives Signal für Neumünster und die Region.“ Das Ausbesserungswerk sei ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbilder für ganz Schleswig-Holstein, hob sie hervor.

Im Dezember war bekannt geworden, dass zumindest ein Teil der rund 700 Arbeitsplätze an der Kieler Straße in Gefahr sind und die Bahn die Fertigungsstunden von 700 000 auf 520 000 drastisch reduzieren will (der Courier berichtete). Die Ratsversammlung hatte sich in einem interfraktionellen Antrag daraufhin für den Erhalt des Werkes ausgesprochen.

Hintergrund: Im Rahmen ihrer sogenannten Werkestrategie 2030 strukturiert die Deutsche Bahn ihre Instandhaltungswerke für Schienenfahrzeuge um, da diese nicht mehr ausreichend ausgelastet sind. Damit reagiert das Unternehmen auf den langfristigen Trend der kontinuierlich sinkenden Nachfrage nach Instandhaltungsleistungen. Mehrere Standorte in der Bundesrepublik stehen dabei in der Diskussion.

