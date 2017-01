Aus dem Gericht : Milde Strafe für 18-fachen Betrug

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Die lange Latte der Betrügereien war kaum verlesen, da machte die Angeklagte – von ihrem Anwalt kräftig ermuntert – mit einem einzigen Satz reinen Tisch: „Ja, stimmt alles so, wie es gesagt wurde, ich hab’ die Pakete nie abgeschickt!“

Dass das umfassende Geständnis das Beste war, was sie in ihrer misslichen Lage tun konnte, machten Richterin und Staatsanwältin im Amtsgericht jetzt gleichermaßen klar: „18 verlorene Pakete, das hätte ich Ihnen auch nicht abgenommen“, verdeutlichte die Richterin und ließ auch gleich durchblicken, dass die Angeklagte nur haarscharf am „Knast“ vorbei geschrammt sei. Nur die vergleichsweise geringe Schadenshöhe hatte die 37-jährige Schlachter-Gattin davor bewahrt, gleich wegen gewerbsmässigen statt einfachen Betrugs angeklagt zu werden. „18 mal sechs Monate Haft, da wäre es schwer geworden, noch auf Bewährung zu urteilen“, sagte die Richterin.

So aber blieb es beim einfachen Betrug – wenn auch gleich in 18 Fällen: So oft hatte die rührige Betrügerin, mal bei Ebay, mal bei „Mami-Kreisel“, einer Internet-Verkaufsplattform speziell für Eltern, Kindersachen verschiedenster Art zum günstigen Preis eingestellt. Die umworbenen Eltern griffen beherzt zu, überwiesen die geforderten Summen für die Kinderklamotten, meist um die 20 Euro, und warteten dann vergeblich auf ihre Päckchen.

Denn die ersteigerten Kindersachen gab es nicht, sondern dienten lediglich als Köder, das klamme Konto der Schlachtersfrau etwas aufzubessern. „Wir brauchten das Geld, mein Mann arbeitet, aber zum Ende des Monats war es immer knapp“, sagte die findige Betrügerin und mehrfache Mutter zu ihrer Entschuldigung.

Die Richterin wollte das nicht gelten lassen, beließ es angesichts der eher geringen Schadenssumme von 620 Euro aber bei einer vergleichsweise milden Strafe. Sie verurteilte die 37-Jährige zu sieben Monaten Haft, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Außerdem soll die Frau monatlich mindestens 50 Euro Schadenswiedergutmachung an die geprellten Eltern zahlen. Ein Bewährungshelfer soll ihr bei der Abwicklung helfen.

von Jens Bluhm

erstellt am 31.Jan.2017 | 08:30 Uhr

