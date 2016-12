FEK : Mia Sophie ist ein Christkind

1 von 1 Foto: FEK 1 von 1

Neumünster | Geplant war das alles ganz anders. Am 23. Dezember war Jasmin Sukkar noch bei ihrer Ärztin. Da sah es aus, als käme das Baby noch nicht so schnell. Aber am nächsten Morgen hatte sie ein merkwürdiges Gefühl und überzeugte ihren Partner Daniel Mekwinski, doch noch kurz im Friedrich-Ebert-Krankenhaus vorbeizufahren und erst danach die letzten Besorgungen fürs Fest zu machen. Aber die Ärzte ließen sie nicht wieder gehen, und um 19.03 Uhr kam Mia Sophie zur Welt.

Das erste Kind des Paares aus Groß Kummerfeld wog bei der Geburt 2076 Gramm und war 48 Zentimeter lang. Mia Sophie ist nicht nur ein Christkind geworden, sondern gleichzeitig die 1000. Geburt dieses Jahres im FEK. „Dann haben wir Heiligabend jetzt immer volles Haus, das ist doch schön“, sagte Daniel Mekwinski.

von Thorsten Geil

erstellt am 27.Dez.2016 | 12:00 Uhr

