Schillsdorf : „Meine Frau ist der beste Kumpel“

Schillsdorf | Zuversicht, gegenseitiges Vertrauen und Nachsicht, wenn einmal etwas schief geht: So lautet das erfolgreiche „Ehe-Rezept“ von Ursula (84) und Karl Fock (86) aus Schillsdorf. Heute vor 65 Jahren haben die beiden sich das Ja-Wort gaben.

„Wir sind beide in Dithmarschen groß geworden. Dort sind auch unsere beiden Söhne Gerd (64) und Dieter (61) geboren. 1957 sind wir dann auf den Hof von Julius Storm nach Schillsdorf gezogen. Wir haben hier eine zweite Heimat gefunden. Und unsere Tochter Ilona (48) ist hier geboren“, erzählen die Jubilare, die sich heute an zwei Enkeln sowie sechs Urenkelkindern erfreuen.

Ein erstes Mal gefunden haben sich die damals 16- und 18-Jährigen bereits 1948 auf dem Winzerball in Offenbüttel. „Wir sind dann ein halbes Jahr miteinander gegangen. Doch letztlich haben wir uns wieder aus den Augen verloren. Aber nach einem zufälligen Wiedersehen im Jahr 1951 sind wir zusammengeblieben. Und ich muss sagen, einmal ganz abgesehen von der Liebe, ist mir meine Frau bis heute der beste Kumpel“, erklärt Karl Fock mit einem liebevollen Blick auf seine Gattin.

Beruflich war Karl Fock zunächst als Landarbeiter auf dem Hof Storm tätig. Und von 1962 bis zu seinem Rentenantritt im Jahr 1990 arbeitete er als Lagermeister bei der Raiffeisen in Bokhorst. Ursula Fock kümmerte sich derweil um

die Familie und den Haushalt. Sie arbeitete außerdem unter anderem 40 Jahre als Avon-

Beraterin und führte Interviews für ein Meinungsforschungsinstitut.

Beiden gemeinsam ist damals wie heute das große Interesse an der dörflichen Gemeinschaft. „Wir haben uns von Anfang an im Dorf integriert. Ich bin jetzt 70 Jahre in der Feuerwehr. 46 Jahre war ich Mitglied der Gemeindevertretung. Und von 1990 bis 2008 hatte ich das Amt des Bürgermeisters inne“, zählt Karl Fock auf, der für seine Verdienste unter anderem mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet wurde.

Ebenso rührig brachte sich seine Frau in das Dorfleben ein. Seit 50 Jahren engagiert sie sich im DRK-Ortsverein. Sie ist Mitglied im Sportverein und bei den Landfrauen aktiv. Und seit einiger Zeit singt sie im örtlichen Chor. „Wir sind gern ausgegangen und haben früher jedes Fest mitgenommen. Mein Mann war der Tänzer vom Dienst, und wir hatten immer Spaß. Aber dennoch muss bei uns immer alles Hand und Fuß haben“, berichtet Ursula Fock, die an ihrem Mann besonders seine Zuverlässigkeit schätzt, schmunzelnd.

Und bei so viel Engagement erwarten die Jubilare auch zum heute anstehenden Empfang nicht nur die Familie, sondern auch viele Freunde und Wegbegleiter, die ihren Ehrentag mit ihnen feiern wollen.











