Seniorenmagazin : Mein Garten ist wie eine große Voliere

Neumünster | Mit den Vögeln in meinem Garten lebe ich das ganze Jahr hindurch wie in einer großen Voliere. Im Winter ernähren sie sich vermutlich von dem gestreuten Futter aus Futterschalen und Vogelhäuschen. Im Sommer steht ihnen mein nicht ganz ordentlicher Garten mit seiner ganzen Würmer- und Insektenwelt zur Verfügung. Dazu aber trotzdem noch für jeden etwas auf meiner Terrasse.

Mit der Zeit kennt man seine Gäste und merkt, wie unterschiedlich sie sind. Spatzen treten stets in großen Gruppen auf, kein Wunder, sie nisten ja in meinen Markisen. Sie picken fleißig vor sich hin, sind dann aber blitzartig verschwunden, um ein paar Minuten später wieder zu landen. Sie müssen einen Wächter mit Warnruf haben, ähnlich wie Murmeltiere und Erdmännchen. Meisen machen sich das Leben schwer: Landung am Boden – ein Körnchen – und Abflug auf den Baum. Man stelle sich die Energieverschwendung vor! Ob sie im Vogelhaus genauso unökonomisch vorgehen, weiß ich nicht. Der Dompfaff ist bedächtig. Wenn er mit Gattin zu erscheinen geruht, sitzt er einige Zeit auf dem Rand der Futterschale und meditiert. Ich als Tierärztin denke jedes Mal, es geht ihm nicht gut. Aber dann wird doch das eine oder andere genommen und beide scheinen wohlauf bis morgen. Der Kernbeißer ist natürlich eine imposante Gestalt. Hellbraun mit ein paar farbigen Federn und einem mächtigen Schnabel. Er kennt seine Stärke und braucht nicht zu stänkern. Er kommt und nimmt sich und lässt die Kleinen in Ruhe. Es ist ja genug da. Meinen Zorn erregen im Sommer und im Winter die Amseln. Es gibt nichts Asozialeres im Garten als Amseln. Auch wenn sie am frühen Morgen oder in der Abendsonne so wunderschöne Gesänge von sich geben – es sind immer nur Reviergesänge! Und selbst in bitterer Wintersnot sind sie nur damit beschäftigt, Kameraden zu verjagen, auch wenn sie selbst darüber nicht mehr zum Fressen kommen.

Die anderen großen Vögel wie Elster, Eichelhäher und meine imposante Rabenkrähe sind da viel friedlicher und nehmen das Futter zusammen mit den Kleinen aus Tonschalen, weil sie in die Vogelhäuschen nicht hineinpassen. Die Spechte lieben besonders die Meisenknödel. Wenn die ganze Familie darüber herfällt, ist sehr schnell nichts mehr für die anderen übrig.

Ganz besonders rührend ist die Fütterung in der Sommerzeit, wenn man die ersten Ausflüge der Jungvögel miterleben kann. Fliegen können sie schon, aber dass man das Futter selbst aufpicken muss, müssen sie den Eltern erst abgucken. Zuerst füttern die Altvögel geduldig, aber nach einiger Zeit verweigern sie die Hilfe.

Die Vogelzählung im Januar in unseren Gärten gibt Anlass zur Sorge, weil die Zahl der Vögel rückläufig ist. Mir fehlen auch die Grünfinken, aber dafür soll eine Infektionskrankheit verantwortlich sein. Viele Vögel, wie zum Beispiel Zeisige, kann man vor Februar nicht erwarten. Und wollen wir mal ehrlich sein: Bei dem warmen Wetter finden die Vögel ihre natürliche Nahrung noch im Garten und sind am Vogelhaus seltener zu sehen. Als wir kürzlich einen so „furchtbaren“ Wintereinbruch mit Schnee hatten, waren sie alle wieder da. Zwei Gäste bei der Fütterung sind noch zu erwähnen, die immer besonders auffallen: Das Eichhörnchen und im Sommer eine kleine Waldmaus, die emsig zwischen den Vögeln hin und her huscht und ihre Körner zwischen hohen Pflanzen in Sicherheit bringt.

Jetzt ist erst Januar. Bei uns, wo der Winter erst jetzt beginnt und sich dann lange hinzieht, werden sicher noch einige Vogelarten in meinem Garten eine Gastrolle übernehmen.

von Bärbel Schulze-Rehm

erstellt am 27.Jan.2017 | 12:00 Uhr

