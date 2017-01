Mit Tipps zum Schutz : Mehr Einbrüche in Neumünster - Polizei warnt

Neumünster | In Neumünster steigt seit Weihnachten die Zahl der Wohnungseinbrüche. Es häuften sich die Einbrüche in Mehrfamilienhäuser im Stadtgebiet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Seit einem Tag vor Weihnachten bis Donnerstag wurden demnach 28 Taten angezeigt. Dabei stiegen der oder die Täter meist über den in Hochparterre gelegenen Balkon in die Wohnungen ein.

Bei der Hälfte der Taten blieb es beim Versuch, in die Wohnungen zu kommen. In 17 Fällen kletterten die Einbrecher über den Balkon und gelangten durch die Balkontür im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss in die Räume. In weiteren Fällen wurden Fenster aufgehebelt oder Terrassentüren.

Betroffen sind die Stadtteile Brachenfeld, Ruthenberg, Gadeland und Wittorf und Stadtmitte. Häufige Tatzeiten sind während der Dämmerung oder der Abwesenheit der Bewohner.

Bei den Einbrüche wurden vor allem Schmuck, Bargeld, Tablets, Handys, aber auch Zigaretten gestohlen. Ein Ermittler der Kripo sagte: Eine derartige Häufung von Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser hatten wir seit Jahren nicht! Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Fälle auf das Konto einer Tätergruppe gehen.

Die Polizei bittet die Bürger um besondere Aufmerksamkeit. Verdächtige Beobachtungen sollten über den Notruf 110 mitgeteilt werden. Die Polizei rät außerdem, es den Einbrechern so schwer wie möglich zu machen. Türen und Fenster sollten auch bei kurzer Abwesenheit geschlossen werden. Auch ein wachsames Auge auf Nachbarswohnungen könnte helfen, mögliche Taten zu verhindern. Weitere Tipps gibt die Polizei hier.

Wie man sich gegen die Wohnungseinbrüche am besten wappnet, sehen Sie auch in diesem Video:

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 06.Jan.2017 | 14:38 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen