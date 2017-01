Neumünster : Mann fährt gegen mehrere Autos und wird lebensgefährlich verletzt

1 von 1 Foto: Thomas Nyfeler 1 von 1

Neumünster | Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in der Christianstraße in Neumünster zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei ist ein 65 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr der 65-Jährige am Freitagnachmittag gegen mehrere parkende Autos, kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und fuhr dann gegen eine Hauswand.

Vermutlich hatte der Mann gesundheitliche Probleme und war deshalb von der Fahrbahn abgekommen, sagte der Sprecher. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Seine 52 Jahre Beifahrerin sowie der ebenfalls 52-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos verletzten sich leicht.

Im Einsatz waren drei RTWs und zwei NEFs sowie ein leitender Notarzt, die die Verletzten versorgten und ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus brachten. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, außerdem musste sie Fußgänger und Schaulustige von der Unfallstelle fernhalten, da diese zum Teil die Polizeiabsperrung missachteten und mit Smartphones Aufnahmen, unter anderem von der Reanimation, machten.

Die Berufsfeuerwehr Neumünster rückte zusätzlich mit dem Rüstzug an und sicherte die Einsatzstelle und half bei der Reanimation. Unfallursache und Schadenhöhe werden noch ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Thomas Nyfeler/dpa

erstellt am 20.Jan.2017 | 18:41 Uhr

