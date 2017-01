Boostedt : „Malen ist ein Gefühl von Freiheit“

vergrößern 1 von 2 Foto: Bury 1 von 2

Boostedt | Der Stift in der Hand ist für Pia-Sophie Leplow (14) fast ein Teil ihres Körpers. Die Boostedterin hat ein unglaubliches Zeichentalent in die Wiege gelegt bekommen. Von Januar bis März werden etwa 15 ihrer zahlreichen Werke im Bahnhof von Hannover zu sehen sein. „Darüber freue ich mich sehr. In den Weihnachtsferien werde ich nach Hannover fahren und die Bilder aufhängen“, sagt die Schülerin der Gemeinschaftsschule Brachenfeld. Bereits im Oktober waren drei Bilder von Pia in einer Wiener Ausstellung internationaler Künstler dabei. „Es ist im ersten Moment komisch, seine Bilder unter vielen anderen ausgehängt zu sehen. Aber dann war ich doch stolz und sehr dankbar“, erzählt Pia.

Wo andere prahlen könnten, bleibt das Mal-Talent bescheiden: „Ich habe einfach schon immer gerne gezeichnet. Zunächst mit Bleistift, später mit Pastell-und Aquarellfarben und mit Buntstiften.“ An eins ihrer ersten gelungenen Werke erinnert sie sich: „Es war ein Pferd, gemalt mit Bleistift. Da war ich neun Jahre alt.“ Seither hat sich die Neuntklässlerin weiterentwickelt, sie informiert sich über Techniken im Internet und wurde auch vom Enrichment-Programm für Begabte gefördert. „Früher wollte ich immer fotorealistisch zeichnen. Jetzt bringe ich auch gerne etwas Künstlerisches hinein.“ Geblieben ist ihre Liebe zu Tieren als Motiv. „Sie bekommen zu wenig Aufmerksamkeit. Außerdem haben Tiere einen starken Ausdruck. Ich male gerne Fell, das ist schön detailliert. Es ist aber auch eine Herausforderung, die verschiedenen Farbnuancen zu treffen, denn weißes Fell ist nicht nur weiß. Da können auch zarte Blau- oder Lilatöne drin sein“, erklärt die Künstlerin. Damit sie ihr Talent ausleben kann, hat sie von ihren Eltern zum 12. Geburtstag einen Kasten mit 120 Buntstiften geschenkt bekommen.

Am liebsten malt Pia, die vier Brüder hat, ungestört in ihrem eigenen Zimmer, hört dabei Musik und taucht ins Papier ein. „Es ist ein Gefühl von Freiheit, wenn ich etwas aus weißem Papier gestalte. Da kann keiner sagen, das ist richtig oder falsch.“ Die mehrfach begabte Schülerin – in diesem Schuljahr nimmt sie in Mathematik am Enrichment-Programm teil – zeichnet täglich. Manchmal legt sie aber auch genervt den Stift zur Seite: „Wenn ich zum Beispiel eine Lichtreflektion nicht hinbekomme, habe ich für einen Moment die Nase voll.“ Ihre Motive fotografiert Pia selbst oder findet welche im Internet. Nach dem Abitur möchte Pia Kunst studieren. Mittlerweile nimmt sie sogar Auftragsarbeiten an, aktuell zeichnet sie ein Porträt eines verstorbenen Hundes.



von Alexandra Bury

erstellt am 08.Jan.2017 | 17:00 Uhr