Polizeibericht : Männer schlugen sich im Back-Shop

Neumünster | Zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren wurde gestern am frühen Morgen bei einer Schlägerei in der Innenstadt verletzt. Offenbar war eine größere Gruppe gegen 5.40 Uhr in und vor einem Back-Shop am Kuhberg in Streit geraten. Dabei wurde auch ein Teil des Laden-Inventars demoliert. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar.

Laut Polizei hatte ein Passant gegen 5.40 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Beamten eintrafen, waren die Angreifer bereits geflohen. Obwohl es einige Zeugen gab, wurden nur vage Täterbeschreibungen und Hinweise auf eine mögliche Fluchtrichtung mitgeteilt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Verletzten wurden im Krankenhaus versorgt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 9450.





von Dörte Moritzen

erstellt am 08.Feb.2017 | 10:00 Uhr

