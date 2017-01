500 Jahre Reformation : „Luther bleibt eine schillernde Persönlichkeit“

1 von 1 Foto: Wittorf 1 von 1

Neumünster | „Luthers Denken und Handeln war geprägt durch die politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen zu Beginn des 16. Jahrhunderts“, erklärte Simone Bremer am Mittwochabend im Haus der Begegnung. Vor knapp 50 Gästen startete die Pastorin eine Vortrags- und Konzertreihe der Vicelin-Kirchengemeinde anlässlich von 500 Jahren Reformation mit einer Einführung in das Thema.

„Neue Erfindungen prägten Luthers Leben – wie Gutenbergs moderner Buchdruck und Kopernikus’ Entdeckung, die das seit 1400 Jahren bestehende geozentrische Weltbild in Frage stellte“, sagte Pastorin Simone Bremer. Die Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453 durch die Osmanen läutete den Machtverfall von Kaiser Karl V. ein. Die mittelalterliche Auffassung von der geistlich-rechtlichen Einheit von Kirche und Staat begann zu bröckeln.

„In dieser Übergangszeit vom Mittelalter zur Neuzeit wird Martin Luther am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Auf Drängen des strengen Vaters beginnt Luther 1501 ein Studium der Rechtswissenschaften in Erfurt“, erläuterte Pastorin Bremer. Vier Jahre betreibt Luther das ungeliebte Studium, dann tritt er zum Zorn seiner Eltern dem Bettelorden der Augustiner bei. 1507 wird Luther in Erfurt zum Priester geweiht. Während seines Theologiestudiums kommt er mit den Ideen der Humanisten in Berührung und begeistert sich für deren Losung ,Ad Fontes!‘ (Zurück zu den Quellen!).

Als Bibelprofessor in Wittenberg rang Martin Luther um religiöse Erkenntnis. Gegen den Ablasshandel hatte er sich bereits vor dem Anschlag seiner 95 Thesen am 31. Oktober 1517 ausgesprochen. Die Thesen gerieten in Umlauf, von den Bischöfen wurde er als Rebell bezeichnet, das Volk jubelte ihm zu. Als sich Luther 1521 weigerte, seine Thesen zu widerrufen, erklärte ihn der Kaiser für vogelfrei. Inkognito übersetzte er ein Jahr später in nur elf Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche.

„Die Anstöße der frühen Reformation wirkten langsam“, sagte Simone Bremer. Erst der norddeutsche Pietismus bestimmte den protestantischen Diskurs. Die völkisch-antisemitische Gesinnung des 19. Jahrhunderts rückte Luthers Spätschrift in den Mittelpunkt. „Martin Luther bleibt eine schillernde Persönlichkeit. Unbestritten bleiben seine Errungenschaften für die deutsche Sprache, seine Bibelübersetzungen und sein ,sola gratia‘ (allein aus Gnade). Luther und die gesamte Reformationsbewegung waren Wegbereiter der Aufklärung. Ohne deren Ideen hätten wir heute keine Toleranz gegenüber religiösen und weltanschaulichen Lebenseinstellungen und Überzeugungen. Deswegen gilt es, 2017 das 500-jährige Jubiläum der Reformation zu feiern“, endete Pastorin ihren Vortrag.

von Susanne Wittorf

erstellt am 13.Jan.2017 | 09:00 Uhr