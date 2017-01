Wankendorf : Lotte Jensen wird heute 100 Jahre alt

1 von 1 Foto: Seiler 1 von 1

Wankendorf | Freude, Arbeit, Familie, Enkelkinder und Urenkel, Kriege, Stürme, Katastrophen, lange gemeinsame Jahre Arbeit und Leben mit Ehemann Karl Jensen in der gemeinsam betriebenen Schlachterei: Die Wankendorferin Lotte Jensen feiert heute ihren 100. Geburtstag.

Die immer noch recht rüstige und geistig rege Seniorin wohnt in Wankendorf und wird von ihren Töchtern betreut. Gern unternimmt Lotte Jensen Ausfahrten mit den Töchtern und der Familie ins Restaurant nach Bad Segeberg oder nach Nettelsee. „Dann gibt es Entenbrust oder Sauerfleisch“, berichtet die 100-Jährige. Auch zu ihrem ganz besonderen Geburtstag, den die Wankendorferin heute im Gasthof Schlüter feiert, geht es bodenständig zu. Rinder- und Schweinebraten mit bunter Gemüseplatte soll es auf der Feier geben, auf die sich die Seniorin schon freut.

Aber auch ohne große Feste wird es im Leben der 100-Jährigen nicht langweilig. Dafür sorgen die Töchter Helga (77) aus Preetz und Karin (78) aus

Wankendorf, die ihre Mutter pflegt und versorgt.

Eine Tochter starb früh im Alter von 31 Jahren, Ehemann Karl Jensen im Alter von 66 Jahren. Ihren Mann lernte Lotte Jensen auf ihrer Arbeitsstelle in Dersau als jungen Gesellen kennen. Ende der 1940er-Jahre führte das Ehepaar eine eigene Schlachterei, zunächst in Wankendorf und ab 1952 in Dersau.

Heute stehen der Spaß an Unternehmungen mit den Töchtern und der Familie und bis vor wenigen Jahren die Freude an Dackel Felix im Mittelpunkt. Bis vor vier Jahren war der kleine und kecke Rauhaarteckel ihr lieber Freund und Begleiter, der 15 Jahre alt wurde.

Gern erinnert sich die Jubilarin an die Fahrten mit der Familie an die Küste bei Sankt Peter-Ording und andere Ausflüge. Einen Führerschein hat sie nie gemacht, aber die Ausfahrten genießt die 100-Jährige bis auf den heutigen Tag. Was sie so rüstig hält? „Vielleicht die bunten Nachmittage im Seniorencentrum Vitanas an drei Tagen in der Woche, mit Gymnastikstunden und kleinen Spiel- und Beschäftigungsrunden“, meinten Jubilarin und Töchter. Tochter Karin leitet in dem Seniorencentrum bis heute eine Beschäftigungsgruppe für die Senioren. „Und sonst gibt es keine großen Geheimnisse“, meinte die Seniorin. Vielleicht die Mouson-Creme mit viel Feuchtigkeit für die Haut und einen Spritzer Kölnisch Wasser zum Wohlfühlen. Das müsste neben einem gesunden Lebenswandel reichen. „Und vielleicht gehören auch ein wenig Glück und gute Gene dazu“, meinte die Damenriege.