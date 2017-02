Liebesgeschichten zum Valentinstag

1 von 1 1 von 1

Was ist Liebe? Ist sie nur ein Geschenk für Frischverliebte oder ist sie doch etwas, wofür man gelegentlich oder auch lebenslang kämpfen muss? Es soll ja Männer geben, die ganz eigene Ansprüche haben an ihre Traumfrau – und umgekehrt – vor allem, wenn der Mann ein König und die Frau eine Königin ist.

Passend zum Valentinstag am Dienstag, 14. Februar, will die Märchenerzählerin Sonja Truhn den Besonderheiten der Liebe bei einer Märchenstunde für Erwachsene im Waldorfkindergarten an der Schwabenstraße nachspüren. Dabei will sie das Lieblingsthema der meisten Menschen aus Sicht der Märchen näher beleuchten und verrät auf ihrer Erzählreise durch die Länder der Erde, welche Tipps die Menschen in anderen Ländern für Liebende parat halten.

Untermalt wird die Märchenstunde mit klangvollen Instrumenten. In der Pause gibt es Liebesfrüchtepunsch und Herzkekse. Der Abend an der Schwabenstraße 6 beginnt um 20 Uhr und kostet 9 Euro Eintritt.

von Jens Bluhm

erstellt am 02.Feb.2017 | 13:58 Uhr

