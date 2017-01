Theaterpremiere : Kriminelle Nonnen gegen böse Mafiabosse

1 von 1 Foto: Vaquette 1 von 1

Neumünster | „Hier passiert nichts. Der letzte Strafzettel wurde vor einem Jahr geschrieben.“ Paco alias Lasse Bruhn, der neue Gehilfe des Dorfsheriffs, langweilt sich im verschlafenen Dorf Agua Prieta. Doch als Maria Esperanza (Ljuba Stöckicht) nach einer Haftstrafe in ihr Kloster zurückkehrt, ist es vorbei mit der Langeweile. Denn das Kloster steckt in Schwierigkeiten. Das neue Stück des Statt-Theaters „Esperanza“ entführt sein Publikum in eine Welt von Fassaden und Scheinheiligkeit; am Sonnabend, 14. Januar, ist am Haart 224 Premiere.

Geschrieben hat das Stück Maiko Hanisch (23), die Idee hatte Jörg Fischer, der Autor von „Schmetterling“ und „Invidia“. „Unsere letzten Stücke waren recht düster, wir wollen etwas Fröhliches für die ganze Familie bieten“, sagt Hanisch. In der scheinbar heilen Welt des Dörfchens kommt Vergangenes zu Tage. Denn Sheriff Vago war mal mit der Mutter Oberin Veterana (Inga Marie Jansen) zusammen. Der Bischof Obispo (Maiko Hanisch) verhält sich gar nicht christlich und fordert geliehenes Geld von den Nonnen zurück. Esperanza hat zwar im Gefängnis zu Gott gefunden, aber angesichts des Drucks müssen die Nonnen sich Geld beschaffen und beschließen, Drogen anzubauen.

Das ruft zum Einen die Drogenfahndung auf den Plan, zum Anderen die Mafiabosse, die sich von den Nonnen nicht ins Drogen-Handwerk pfuschen lassen wollen. Bei einem Festival der Kulturen im Dorf kommt es zum furiosen Showdown...

Neben der turbulenten Handlung und typischen Statt-Theater-Liedern – die meisten von Lukas Johannsen komponiert – zeigt das Stück auch, was unter dem Deckmantel einer scheinbar heilen Welt passieren kann. Es gibt Heimlichkeiten, Laster – ein Kessel voller Konflikte und Scheinheiligkeit, wo es nach Moral und Tugend aussehen sollte. Heiligt der Zweck die Mittel? Was ist moralisches Handeln? „Es gibt aber auch das Fazit, dass man Dinge erreichen kann, wenn man an einem Strang zieht“, sagt Maiko Hanisch.

Premiere ist am Sonnabend, 14. Januar, um 19 Uhr im Statt-Theater am Haart 224. Der Eintritt beträgt 10 Euro (ermäßigt 8), Karten gibt es im Kaufhaus Holstenstraße und im Internet unter www.statttheater.de/Shop. Weitere Termine: 21.1., 28.1. (19 Uhr) und am 22.1., 29.1. (17 Uhr).

von Gabriele Vaquette

erstellt am 03.Jan.2017 | 13:00 Uhr

