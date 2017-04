Neumünster : Kriminalpolizei fahndet mit Bild nach Tankstellen-Räuber

Neumünster | Nach dem Überfall auf die Nordoel-Tankstelle in der Brachenfelder Straße / Feldstraße in Neumünster am 17. April, gegen 22.40 Uhr, fahndet die Kriminalpolizei Neumünster jetzt mit Bildern.

In der Tankstelle ging der Täter zum Verkaufstresen und forderte, Zigaretten und Bargeld in eine mitgebrachte Plastiktüte zu legen. Nachdem die Angestellten der Forderung nachgekommen waren, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Die Täterbeschreibung: Er ist etwa 1,80-1,85 Meter groß, hat eine normale bis kräftige Statur, spricht akzentfreies Deutsch,ist etwa 25-35 Jahre alt und trug ein rotes Oberteil.

Weiterhin hofft die Kripo darauf, dass sich ein Kunde (Fahrer eines roten Audi) noch meldet, der den Verkaufsraum genau zum Zeitpunkt des Raubes betrat, die Tat als solche aber nicht wahrgenommen haben dürfte. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Neumünster unter der Telefonnummer 04321 9450.

von shz.de

erstellt am 28.Apr.2017 | 16:00 Uhr