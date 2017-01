Kieler Straße wird zur Einbahnstraße

Autofahrer aufgepasst: Wegen dringender Reparaturarbeiten am Kanalnetz unter der Fahrbahn wird die Kieler Straße zwischen Kuhberg und Johannisstraße am kommenden Montag und Dienstag, 16. und 17. Januar, halbseitig gesperrt.

Die Kieler Straße wird in diesem Bereich stadtauswärts zur Einbahnstraße. Stadteinwärts wird der Verkehr über Johannisstraße und Kuhberg umgeleitet. Die Bushaltestelle vor der Sparkasse wird für die beiden Tage aufgehoben. Die Stadt weist darauf hin, dass besonders in der Hauptverkehrszeit morgens und abends rund um den Kreuzungsbereich Kuhberg / Kieler Straße mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss. Am Mittwoch soll der Verkehr dann aber wieder problemlos rollen.



von Jens Bluhm

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:36 Uhr

