Kaninchenzüchter stellen ihre Favoriten vor

Der Rassekaninchenzuchtverein U 52 richtet am kommenden Wochenende, 7. und 8. Januar, die 65. Landesverbandsschau der Rassekaninchen in der Holstenhalle aus.

1006 Rassekaninchen aus dem gesamten Landesgebiet vom Deutschen Riesen bis zum Farbenzwerg stellen sich dem strengen Urteil der Preisrichter, um ihre Landesmeister zu ermitteln. Die Bewertung der Kaninchen findet bereits am heutigen Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 350 Zuchttiere wurden zum Verkauf gemeldet. Die Schau ist am Sonnabend von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr geöffnet, die offizielle Eröffnungsfeier ist am Sonnabend um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

von Jens Bluhm

erstellt am 04.Jan.2017 | 11:36 Uhr