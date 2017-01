Grossenaspe : Junge Leute haben immer weniger Naturkenntnisse

1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Grossenaspe | Fast die Hälfte der Eekholt-Besucher sind Kinder und Jugendliche. Doch bei den jungen Leuten muss immer mehr Basisarbeitet geleistet werden, weil die Naturentfremdung immer größer wird. Das machte die Leiterin der Wildparkschule, Ute Kröger, auf dem Jahresempfang vorgestern Abend im Wildpark deutlich.

Die Auswirkungen des schlechten Wetters waren bis Ende April auch im Wildpark Eekholt deutlich zu spüren. Dennoch streiften letztlich bis zum Jahresende wieder weit mehr als 240 000 Besucher (2015: 250 000 Besucher) als Tagesgäste durch das Naturgelände oder nutzten das Projektparkgelände für mehrtägige Aufenthalte.

„Wir freuen uns über die Treue der Besucher. Bei den Jahreskarten haben wir mit nahezu 7200 Karten einen neuen Rekord zu verzeichnen. Und allein im Dezember konnten wir schon mehr als 1000 Karten für die neue Saison verkaufen“, hieß es im Jahresbericht, den Wolf-Gunthram Freiherr von Schenck (Geschäftsführer des Wildparks) vorstellte.

Mit rund 45 Prozent der Gesamtbesucherzahl ebenso stabil blieb der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die den Wildpark besuchten. 10 000 Kinder zählten hierbei die Tagesaufenthalte (2015: 9500) und 6000 Jugendliche wurden als Übernachtungsgäste im Projektgruppengelände betreut.

„Allerdings ist zu bemerken, dass die zunehmende Naturentfremdung und die abnehmenden Naturkenntnisse die Arbeit nicht leichter machen. Wir müssen hierbei immer mehr Basisarbeit leisten und uns schon einiges einfallen lassen, um insbesondere die Jugendlichen bei der Stange zu halten“, berichtete Ute Kröger. Ebenfalls spürbar sei auch der demografische Wandel. „Für Besucher mit Mobilitätsbeschränkungen bieten wir bereits seit Jahren die Begehung des Parks via E-Mobil an. Die stetig zunehmende Nachfrage in diesem Bereich spiegelt deutlich die Veränderungen der gesellschaftlichen Altersstruktur wider. Deshalb planen wir hier eine Kapazitätserweiterung“, führte Kröger weiter aus.

Zu den Höhepunkten im Jahresprogramm gehörten wieder die zahlreichen Sonderveranstaltungen, die an insgesamt 41 Tagen rund 61 000 Besucher in den Wildpark lockten. So zählte die Osterrallye rund 7000 Gäste. Und die Wikingertage stellten mit 17 000 Besuchern (2015: 12 000) einen neuen Rekord auf.

In den Pflegestationen wurden 2016 insgesamt 194 Tiere versorgt. Darunter waren 177 Vögel aus 52 Arten und 17 Säugetiere aus sieben Arten. „Mit 81 Tieren konnte fast die Hälfte der Patienten wieder ausgewildert werden. Dazu zählte auch ein vergifteter Seeadler, bei dem es uns erstmalig gelungen ist, eine Bleivergiftung auszutherapieren. Das ist ein großartiger Erfolg“, berichtete von Schenck.

Auch über die Umbaumaßnahmen in der Vogelpflegestation hatte der Geschäftsführer Gutes zu berichten. So wurden mit Unterstützung des Fördervereins unter anderem die Trainingsvolieren wieder aufgebaut. Das lang ersehnte Röntgengerät konnte angeschafft werden. „Außerdem sind verschiedene Lehrschauen in Arbeit. Und der Neubau von zehn weiteren Pflegekammern ist in Planung“, erläuterte er weiter.

Glücklich über die anhaltende Anerkennung der Einrichtung zeigte sich auch die Inhaberin Isabelle Mahnert. „Wo immer man hinschaut, wird das Leben schneller und gehetzter. Doch der Wildpark ist ein Raum, der zur Achtsamkeit mit der Natur und sich selbst einlädt“ sagte sie.

Über eine Ehrung für langjährige Betriebszugehörigkeit konnten sich während des Empfangs noch die Mitarbeiterinnen aus dem Eingangsbereich, Bianca Runge und Silke Rummel (beide zehn Jahre), freuen. Ebenfalls für seine zehnjährige Mitarbeit wurde der Falkner Axel Imdahl geehrt. Und für seine 20-jährige Tätigkeit im Wildpark wurde der Verantwortliche für den Projektgruppenplatz, Peter Traulsen, ausgezeichnet.









